Яремче оновлює свій Туристичний каталог
Про це кореспонденту Укрінформу повідомила начальник відділу туризму та зовнішніх зв’язків Яремчанської міської ради Марина Ланіна.
«Ми взялися за оновлення Туристичного каталогу. Це стосується й бізнес-пропозицій, й інформативної частини, куди увійдуть наші цікавинки та нові атракції. Туристичний каталог вже вийде під новим логотипом Яремче», – зазначила Ланіна.
Серед цікавинок, які увійдуть до нового Туристичного каталогу Яремче, Марина Ланіна назвала скелю Слон.
«Ця скеля існує вже сотні років. Вона чудово проглядається в середмісті Яремче. Нерідко туристи піднімаються на цю скелю. Нині ми плануємо біля неї облаштувати фотозону для наших гостей», – зауважила Ланіна.
Також, до Туристичного каталогу увійдуть розповіді про «Стежку Довбуша», гору Маковицю та інші туристичні принади міста.
Новий Туристичний каталог Яремче планують представити на міжнародній виставці «Україна – подорожі та туризм», яка відкриється в Києві 25 березня.
Нагадаємо, що Мер Києва Віталій Кличко заявив, що остаточна вартість "скляного" моста між Хрещатим парком і Володимирською гіркою становила 278,5 млн гривень, а з урахуванням облаштування прилеглої території - 306 млн гривень.
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