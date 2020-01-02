БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ звітності йдеться, що чистий прибуток Amazon за останні три місяці 2019 року зріс до 3,3 млрд доларів при виторзі в 87,4 млрд доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Після публікації звітності капіталізація Amazon перевищила 1 трильйон доларів
Акції Amazon зросли на 9,9% - це найбільший одноденний приріст з жовтня 2017 року
Фото: з вільних джерел
Після публікації фінансової звітності за 4 квартал 2019 року капіталізація компанії Amazon перевищила 1 трильйон доларів за підсумками торгів 31 січня, повідомляє "Економічна правда".
Зазначається, що акції Amazon зросли на 9,9% - це найбільший одноденний приріст з жовтня 2017 року. Акції зросли на тлі публікації успішної фінансової звітності компанії, яка перевершила прогнози експертів.
У звітності йдеться, що чистий прибуток Amazon за останні три місяці 2019 року зріс до 3,3 млрд доларів при виторзі в 87,4 млрд доларів.
Нагадаємо, що Amazon працює над технологією, що дозволить розраховуватися у магазинах долонею
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