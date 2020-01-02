Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Після публікації звітності капіталізація Amazon перевищила 1 трильйон доларів

Акції Amazon зросли на 9,9% - це найбільший одноденний приріст з жовтня 2017 року
У звітності йдеться, що чистий прибуток Amazon за останні три місяці 2019 року зріс до 3,3 млрд доларів при виторзі в 87,4 млрд доларів.
Після публікації звітності капіталізація Amazon перевищила 1 трильйон доларів Фото: з вільних джерел

Після публікації фінансової звітності за 4 квартал 2019 року капіталізація компанії Amazon перевищила 1 трильйон доларів за підсумками торгів 31 січня, повідомляє "Економічна правда".

Зазначається, що акції Amazon зросли на 9,9% - це найбільший одноденний приріст з жовтня 2017 року. Акції зросли на тлі публікації успішної фінансової звітності компанії, яка перевершила прогнози експертів.

У звітності йдеться, що чистий прибуток Amazon за останні три місяці 2019 року зріс до 3,3 млрд доларів при виторзі в 87,4 млрд доларів.

Нагадаємо, що Amazon працює над технологією, що дозволить розраховуватися у магазинах долонею

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 02 2020 13:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.