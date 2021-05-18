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Після весняного локдауну 14% закладів харчування не відкрилися - Опендатабот

Навіть очікуваний святковий бум на "травневих" не виправив ситуації: галузь втратила 12% від обігів до початку локдауну
Після весняного локдауну 14% закладів громадського харчування так і не відчинилися.
Після весняного локдауну 14% закладів харчування не відкрилися - Опендатабот Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані IТ-компанії Poster, зазначає "Громадське".

"На травневі свята обмеження були зняті, проте за цей період ресторанній сфері відновитися не вдалося. Відкрилося +2% закладів. Обіг збільшився лише на 2% у порівнянні з показниками локдауну.

Навіть очікуваний святковий бум на "травневих" не виправив ситуації: галузь втратила 12% від обігів до початку локдауну", - йдеться у повідомленні.

Загалом за рік карантину ресторанний бізнес втратив майже 40% від працюючих закладів.

Фото: Економічна правда

Фото: Економічна правда

Нагадаємо, що сфери гостинності та креативних індустрій в Україні недоотримали в 2020 році понад 83 млрд грн

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18 05 2021 16:29
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