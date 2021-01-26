Сфери гостинності та креативних індустрій в Україні недоотримали в 2020 році понад 83 млрд грн

"Це фактично ті цифри, які становлять наші втрати ВВП у минулому році через вплив коронакризи", - розповів Криволап під час публічного обговорення проекту Національної економічної стратегії-2030 у вівторок.

Українські підприємства, що працюють у сфері гостинності й креативних індустрій, за дев'ять місяців 2020 року недоотримали понад 83 млрд гривень через пандемію коронавірусу, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на координатора робочої групи з розробки Національної економічної стратегії до 2030 року Кирило Криволап.

"Це фактично ті цифри, які становлять наші втрати ВВП у минулому році через вплив коронакризи", - розповів Криволап під час публічного обговорення проекту Національної економічної стратегії-2030 у вівторок.

Він також уточнив, що за один вікенд втрати цих галузей можуть становити до півтора мільйона гривень. "У цьому секторі під загрозою може бути майже 100 тисяч робочих місць, зокрема 50 тисяч самозайнятих", - зазначив економіст.

Криволап також додав, що відновлення цих галузей відбувається повільно через міграцію робочої сили в інші, більш захищені, сфери.

Нагадаємо, що за тиждень без карантину вихідного дня не всім закладам громадського харчування вдалося відновитися - зараз обіги ресторанів складають лише 93% від тих, що були до введення карантину вихідного дня.