НОВИНИПісня "Шум", з якою гурт Go_A представляв Україну на конкурсі "Євробачення-2021", потрапила до чарту Billboard.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пісня Go_A "Шум" потрапила до чарту Billboard
Це перша в історії чарту україномовна пісня. Композиція зараз посідає 80-ту сходинку
Фото: Getty Images
Це перша в історії чарту україномовна пісня. Композиція зараз посідає 80-ту сходинку, повідомляється на сайті Billboard, передає Укрінформ.
Нагадаємо, що у травні в нідерландському Роттердамі відбувся міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2021". Переможцем став італійський гурт Måneskin з піснею "Zitti e buoni". Україна увійшла до п’ятірки лідерів.
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03 06 2021 10:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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