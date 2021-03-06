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Пісня Go_A "Шум" потрапила до чарту Billboard

Це перша в історії чарту україномовна пісня. Композиція зараз посідає 80-ту сходинку
Пісня "Шум", з якою гурт Go_A представляв Україну на конкурсі "Євробачення-2021", потрапила до чарту Billboard.
Пісня Go_A "Шум" потрапила до чарту Billboard Фото: Getty Images
Це перша в історії чарту україномовна пісня. Композиція зараз посідає 80-ту сходинку, повідомляється на сайті Billboard, передає Укрінформ.
 
Нагадаємо, що у травні в нідерландському Роттердамі відбувся міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2021". Переможцем став італійський гурт Måneskin з піснею "Zitti e buoni". Україна увійшла до п’ятірки лідерів.
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03 06 2021 10:39
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