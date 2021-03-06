Пісня Go_A "Шум" потрапила до чарту Billboard Це перша в історії чарту україномовна пісня. Композиція зараз посідає 80-ту сходинку

Пісня "Шум", з якою гурт Go_A представляв Україну на конкурсі "Євробачення-2021", потрапила до чарту Billboard.

Фото: Getty Images

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