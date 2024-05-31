Пісторіус підтвердив дозвіл бити ЗСУ по росії, але є умова

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що дозвіл стосується лише ударів по прикордонній зоні.

Про це пише журналіст німецької щоденної газети Bild Юліан Рьопке.

"Дозвіл на використання німецької зброї на російській території стосується, зокрема, оборонної кампанії навколо Харкова, тому що близькість до кордону там особливо очевидна", - написав журналіст.

Він додав, що стосується російської території поруч із кордоном у Донецькій і Луганській областях.

"Це прикордонні з росією регіони. російська артилерія, ракети і системи ППО там також розташовані безпосередньо за державним кордоном", - цитує Пісторіуса Рьопке.

Разом з тим, німецький міністр підтвердив, що удари по території рф далекобійною зброєю понад 100 км все ще заборонені, але "йде дискусія".

Нагадаємо, що сьогодні ми повідомили, що Федеральний уряд Німеччини дозволяє Україні атакувати цілі в росії з німецької зброї.