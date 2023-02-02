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ПОЛІТИКА

Північна Корея відправляє росії півтисячі військових замість будівельників – The Daily Beast

02 лютого 2023, 19:11
Північна Корея відправляє росії півтисячі військових замість будівельників – The Daily Beast
Фото: rbc.ru
Навіть Північна Корея помітила, що війна росії в Україні "йде не дуже добре"

Спочатку Пхеньян планував відправити робітників на допомогу москві в окупованій східній Україні, але плани змінилися, оскільки "війна йде не так добре, як вони думали". Тепер Північна Корея відправляє росії військових та працівників служб безпеки.  

Про це пише американське видання The Daily Beast.

Після обіцянки в листопаді минулого року допомогти росії відновити розбомблені частини окупованої східної України, північнокорейська влада відібрала робітників, але тепер передумала їх відправляти, зазначає The Daily Beast із посиланням на місцеве видання Daily NK.

"Вони збиралися перекинути робітників, якщо росія швидко закінчить війну і розширить свої звільнені зони, але війна йде не так добре, як вони думали", – цитує газета джерело у Північній Кореї.

"Навіть наша країна [Північна Корея] не може змусити своїх людей бігати заради заробітку навколо небезпечної зони, незалежно від того, наскільки важливими є гроші", – додало джерело.

Замість цього Пхеньян, як повідомляється, вирішив заспокоїти росію, відправивши військових і співробітників служб безпеки воювати на схід України. Джерело, на яке посилається видання, повідомило, що 20 січня північнокорейський уряд наказав кільком своїм торговим компаніям, розташованим у рф, відібрати персонал для відправки на окуповані території.

Очікується, що від 300 до 500 корейських чоловіків у віці від 19 до 27 років будуть перекинуті на схід України, хоча завдання, які їм будуть доручені, не зовсім зрозумілі.

The Daily Beast акцентує увагу, що цей крок був зроблений лише через кілька днів після того, як сестра північнокорейського диктатора Кім Чен Ина похвалила "військову доблесть" росії і розкритикувала "мерзенне" рішення США відправити в Україну бойові танки.

"Я не сумніваюся, що будь-яка зброя, якою пишаються США і Захід, згорить дотла і перетвориться на металобрухт перед обличчям невблаганного бойового духу і могутності героїчної армії і народу росії, – сказала Кім Йо Чен Ин у заяві, опублікованій в північнокорейських державних ЗМІ, додавши, що Пхеньян "завжди стоятиме в одному окопі з армією і народом росії".

Північна Корея

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