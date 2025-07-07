Країни "осі зла" спростовують уявлення про те, що Сполучені Штати можуть просто відійти від допомоги Україні.

Розроблений в Ірані, оснащений компонентами з Китаю і виготовлений в росії з використанням північнокорейської робочої сили. Дрон Shahed, перейменований на "Герань" після того, як москва викупила інтелектуальну власність у Тегерана і створила власну виробничу лінію в Алабузі в Татарстані, є настільки ж жахливим, як і звучить.

Міжнародна співпраця, що стоїть за цією основною ударною силою повітряних атак росії на Україну, уособлює формування нової "осі зла", об’єднаної спільною ворожістю до Заходу.

Про це пише The Times.

Повідомлення про те, що міністр закордонних справ Китаю сказав головному дипломату ЄС, що Пекін зацікавлений у продовженні війни в Україні, аби США не змогли повністю зосередитись на Китаї, добре узгоджуються з тим фактом, що чотирициліндровий двигун "Герані" виготовляє китайська компанія Xiamen Limbach, а її передавачі, генератори сигналів і перетворювачі — Пекінський інститут мікроелектронних технологій.

Ці повільні, але надзвичайно ефективні дрони відіграють ключову роль у посиленні російських ударів. У п’ятницю 4 липня, всього через кілька годин після телефонної розмови між президентом Трампом і президентом путіним, кремль здійснив наймасованішу за час війни атаку на Україну за допомогою дронів і ракет.

В газеті додають, що минулого літа росія запускала в середньому 350 дронів "Герань" на місяць. А минулого місяця вона запустила 5438 дронів.

"Коаліція, утворена Китаєм, росією, Іраном і Північною Кореєю спростовує ілюзію, що США можуть відвернутися від України й повністю зосередитися на Тайвані. Ці ситуації нерозривно пов'язані між собою. Вашингтон повинен враховувати зв'язки між військово-промисловими комплексами своїх ворогів і пам'ятати, що у війнах XXI століття майже нічого не відбувається у відриві від глобального контексту", — підсумувала редакційна колегія.