Північноатлантична рада НАТО перенесла запланований візит в Україну на липень

Північноатлантична рада НАТО перенесла запланований на липень візит в Україну на осінь у зв'язку з виборами в Україні

Позачергові парламентські вибори в Україні заплановані на 21 липня.

"Північноатлантична рада мала приїхати 9-10 липня. У зв’язку з нашими виборами вони вирішили перенести приїзд на пізнішу дату. Найімовірніше, це відбудеться в жовтні", – зазначила віцепрем’єрка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе., уточнивши, що остаточної дати наразі немає, йдеться в "Радіо Свобода".

Нагадаємо, у Центральній виборчій комісії заявили, що Верховний суд України задовольнив апеляцію комісії та скасував рішення Шостого апеляційного суду щодо зобов’язання провести повторне жеребкування партій перед дочасними виборами у Верховну Раду.

Нагадаємо, сьомого липня ЦВК уповноважила державне підприємство спеціального зв'язку від імені комісії здійснити передачу виборчих бюлетенів відповідним окружним виборчим комісіям.

Раніше у Центральній виборчій комісії наголосили, що наразі немає ніяких підстав для передруку бюлетенів на дострокових виборах до Верховної Ради.

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