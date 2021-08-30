Плавець Трусов з рекордом світу здобув "золото" Паралімпіади-2020

21-річний український плавець Андрій Трусов здобув третю медаль на Паралімпіаді в Токіо (Японія).

Представник Донеччини виграв "золото" на дистанції 100 метрів на спині, встановивши світовий паралімпійський рекорд - 1 хвилина 08,14 секунди, передає Укрінформ.

Полтавчанин Євгеній Богодайко (1.11,57) фінішував п'ятим.

Як повідомлялося, Трусов в Токіо також став володарем срібних медалей на дистанції 400 метрів вільним стилем та 200-метрівці комплексним плаванням.

В активі паралімпійської збірної України вже 48 нагород - 12 золотих, 24 срібних та 12 бронзових.