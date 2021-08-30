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Плавець Трусов з рекордом світу здобув "золото" Паралімпіади-2020

21-річний український плавець Андрій Трусов здобув третю медаль на Паралімпіаді в Токіо (Японія).
Плавець Трусов з рекордом світу здобув "золото" Паралімпіади-2020 Фото: Ukrinform
Представник Донеччини виграв "золото" на дистанції 100 метрів на спині, встановивши світовий паралімпійський рекорд - 1 хвилина 08,14 секунди, передає Укрінформ.
 
Полтавчанин Євгеній Богодайко (1.11,57) фінішував п'ятим.
 
Як повідомлялося, Трусов в Токіо також став володарем срібних медалей на дистанції 400 метрів вільним стилем та 200-метрівці комплексним плаванням.
 
В активі паралімпійської збірної України вже 48 нагород - 12 золотих, 24 срібних та 12 бронзових.
 
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30 08 2021 12:32
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