СПОРТ НОВИНИ21-річний український плавець Андрій Трусов здобув третю медаль на Паралімпіаді в Токіо (Японія).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Плавець Трусов з рекордом світу здобув "золото" Паралімпіади-2020
Фото: Ukrinform
Представник Донеччини виграв "золото" на дистанції 100 метрів на спині, встановивши світовий паралімпійський рекорд - 1 хвилина 08,14 секунди, передає Укрінформ.
Полтавчанин Євгеній Богодайко (1.11,57) фінішував п'ятим.
Як повідомлялося, Трусов в Токіо також став володарем срібних медалей на дистанції 400 метрів вільним стилем та 200-метрівці комплексним плаванням.
В активі паралімпійської збірної України вже 48 нагород - 12 золотих, 24 срібних та 12 бронзових.
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