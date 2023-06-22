Початок контрнаступу не виправдав очікувань, але Захід зберігає оптимізм – CNN
Про це пише CNN, посилаючись на західних високопосадовців.
Один із них заявив, що контрнаступ України "не виправдовує очікувань на жодному з фронтів" і додав, що російські лінії оборони виявились добре укріпленими, а війська рф успішно підривають українську бронетехніку за допомогою ракетних ударів, мін та авіації. А от українські війська виявились "вразливими" перед мінними полями.
Також Україна постала і перед несприятливими погодними умовами, оскільки транспортні засоби мали проблеми з прохідністю.
Джерела CNN попередили, що контрнаступ все ще перебуває на ранній стадії. Саме тому США і союзники "зберігають оптимізм" щодо того, що українські сили зможуть із часом звільнити більше території.
Зазначається, що українські війська самі пристосовуються до тактики і оборони рф, зокрема досягнувши більшого успіху у виявленні цілей та збиванні російської авіації.
За словами одного із чиновників, контрнаступ стає "важким випробуванням" для України і росії, причому обидві сторони зазнають великих втрат.
"Втрати серед українських військових великі, але не такі страшні, як це намагається подати росія", – заявив один зі співрозмовників CNN.