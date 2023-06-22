Початок контрнаступу не виправдав очікувань, але Захід зберігає оптимізм – CNN

Початкові етапи контрнаступальних дій ЗСУ мають менший успіх, ніж очікував Захід, адже війська рф виявили більшу компетентність.

Про це пише CNN, посилаючись на західних високопосадовців.

Один із них заявив, що контрнаступ України "не виправдовує очікувань на жодному з фронтів" і додав, що російські лінії оборони виявились добре укріпленими, а війська рф успішно підривають українську бронетехніку за допомогою ракетних ударів, мін та авіації. А от українські війська виявились "вразливими" перед мінними полями.

Також Україна постала і перед несприятливими погодними умовами, оскільки транспортні засоби мали проблеми з прохідністю.

Джерела CNN попередили, що контрнаступ все ще перебуває на ранній стадії. Саме тому США і союзники "зберігають оптимізм" щодо того, що українські сили зможуть із часом звільнити більше території.

Зазначається, що українські війська самі пристосовуються до тактики і оборони рф, зокрема досягнувши більшого успіху у виявленні цілей та збиванні російської авіації.

За словами одного із чиновників, контрнаступ стає "важким випробуванням" для України і росії, причому обидві сторони зазнають великих втрат.

"Втрати серед українських військових великі, але не такі страшні, як це намагається подати росія", – заявив один зі співрозмовників CNN.