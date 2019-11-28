Податкова на третину зменшила кількість позапланових перевірок бізнесу -Верланов Таких перевірок здійснили 2700, тоді як за аналогічний період 2018 року - 3800

"Застосування ризикоорієнтованих підходів дозволяє значно скоротити кількість позапланових перевірок без зниження надходжень до бюджету. Принцип Нової Податкової - якщо платник податків працює чесно, то його діяльність перевіряти не потрібно. Але перевірки неминучі для тих, хто намагається ухилитися від сплати податків", - зазначив Верланов.

Фото: Андрій Товстиженко / zn.ua

За серпень-жовтень 2019 року Державна податкова служба майже на третину зменшила кількість позапланових перевірок бізнесу, повідомляє "Економічна правда". Про це повідомив у Facebook голова ДПС Сергій Верланов. Таких перевірок здійснили 2700, тоді як за аналогічний період 2018 року - 3800. "Застосування ризикоорієнтованих підходів дозволяє значно скоротити кількість позапланових перевірок без зниження надходжень до бюджету. Принцип Нової Податкової - якщо платник податків працює чесно, то його діяльність перевіряти не потрібно. Але перевірки неминучі для тих, хто намагається ухилитися від сплати податків", - зазначив Верланов. Читайте також: Податкова перевіряє лише 0,3% ФОПів

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