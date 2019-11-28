БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ"Застосування ризикоорієнтованих підходів дозволяє значно скоротити кількість позапланових перевірок без зниження надходжень до бюджету. Принцип Нової Податкової - якщо платник податків працює чесно, то його діяльність перевіряти не потрібно. Але перевірки неминучі для тих, хто намагається ухилитися від сплати податків", - зазначив Верланов.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Податкова на третину зменшила кількість позапланових перевірок бізнесу -Верланов
Таких перевірок здійснили 2700, тоді як за аналогічний період 2018 року - 3800
Фото: Андрій Товстиженко / zn.ua
За серпень-жовтень 2019 року Державна податкова служба майже на третину зменшила кількість позапланових перевірок бізнесу, повідомляє "Економічна правда".
Про це повідомив у Facebook голова ДПС Сергій Верланов.
Таких перевірок здійснили 2700, тоді як за аналогічний період 2018 року - 3800.
"Застосування ризикоорієнтованих підходів дозволяє значно скоротити кількість позапланових перевірок без зниження надходжень до бюджету.
Принцип Нової Податкової - якщо платник податків працює чесно, то його діяльність перевіряти не потрібно. Але перевірки неминучі для тих, хто намагається ухилитися від сплати податків", - зазначив Верланов.
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