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Податкова співпрацюватиме з Visa для поширення безготівкових розрахунків

Очікується, що за підсумками співпраці з платіжною системою має зрости рівень фінансової грамотності українців
Державна податкова служба та платіжна система Visa підписали меморандум про співпрацю, метою якого є поширення безготівкових розрахунків серед українців.
Податкова співпрацюватиме з Visa для поширення безготівкових розрахунків Фото: androidheadlines.com

Про це повідомив голова податкової Сергій Верланов, повідомляє "Громадське".

"Насправді, електронні платежі мають багато переваг: для кожного українця і для бізнесу. І головна із них - зниження корупційних ризиків за рахунок зменшення обігу готівкових коштів", - повідомив Верланов.

За його словами, спільно з платіжною системою Державна податкова служба планує інформувати українців про переваги безготівкових розрахунків.

Очікується, що за підсумками співпраці з платіжною системою має зрости рівень фінансової грамотності українців.

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31 01 2020 15:32
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