БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИДержавна податкова служба та платіжна система Visa підписали меморандум про співпрацю, метою якого є поширення безготівкових розрахунків серед українців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Податкова співпрацюватиме з Visa для поширення безготівкових розрахунків
Очікується, що за підсумками співпраці з платіжною системою має зрости рівень фінансової грамотності українців
Фото: androidheadlines.com
Про це повідомив голова податкової Сергій Верланов, повідомляє "Громадське".
"Насправді, електронні платежі мають багато переваг: для кожного українця і для бізнесу. І головна із них - зниження корупційних ризиків за рахунок зменшення обігу готівкових коштів", - повідомив Верланов.
За його словами, спільно з платіжною системою Державна податкова служба планує інформувати українців про переваги безготівкових розрахунків.
Очікується, що за підсумками співпраці з платіжною системою має зрости рівень фінансової грамотності українців.
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