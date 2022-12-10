НОВИНИДержавна податкова служба відновила роботу всіх своїх електронних сервісів.
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Податкова відновила роботу електронних сервісів
Фото: wikimapia.org
Про це повідомляє пресслужба ДПС.
"Державна податкова служба України інформує, що всі електронні сервіси ДПС та Електронний кабінет працюють у штатному режимі", — зазначили у податковій.
Раніше повідомлялось, що В Україні призупинено послуги з видачі посвідчень водія та реєстрації автомобілів через перебої з електрикою.
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12 10 2022 14:22 МЕДІА
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