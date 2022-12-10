Податкова відновила роботу електронних сервісів

Державна податкова служба відновила роботу всіх своїх електронних сервісів.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

"Державна податкова служба України інформує, що всі електронні сервіси ДПС та Електронний кабінет працюють у штатному режимі", — зазначили у податковій.

Раніше повідомлялось, що В Україні призупинено послуги з видачі посвідчень водія та реєстрації автомобілів через перебої з електрикою.