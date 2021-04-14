Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Бізнес-омбудсмен заявив про зростання кількості скарг з податкових питань

За 2020 рік Рада бізнес-омбудсмена отримала 1737 скарг і завершила розслідування 1159 справ, що відповідно на 9% і 2% більше в порівнянні з 2019 роком
У 2020 році Рада бізнес-омбудсмена отримала 1,19 тис скарг від бізнесу на дії Податкової, митної та фіскальної служб - це на 120 звернень більше порівняно з 2019 роком, загалом кількість отриманих звернень збільшилась на 91 - до 1,73 тис.
Бізнес-омбудсмен заявив про зростання кількості скарг з податкових питань Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на звіт Ради бізнес-омбудсмена, зазначає "Економічна правда".

"За 2020 рік Рада бізнес-омбудсмена отримала 1737 скарг і завершила розслідування 1159 справ, що відповідно на 9% і 2% більше в порівнянні з 2019 роком", - йдеться у звіті.

"При цьому скарги щодо податкового блоку склали 64%, на дії правоохоронців - 12%, на дії державних регуляторів - 5%, з митних питань - 4%", - йдеться у повідомленні.

"Незважаючи на мораторій на більшість податкових перевірок і скорочення скарг з цього питання, кількість звернень бізнесу з податкових питань в загальному зросла на 14% в порівнянні з 2019 роком (з 981 до 1117 скарг).

Зокрема, втричі зросла кількість скарг по блокуванню податкових накладних (з 95 до 273), на 63% - по внесенню до списків ризикових платників податків (з 127 до 207), на 36% - на невиконання рішень суду про реєстрацію податкових накладних (з 108 до 147)", - додали у відомстві.

За даними бізнес-омбудсмена, більшість скарг у 2020 році подали українські компанії (89%), переважно - представники малого і середнього бізнесу (76%). Традиційно найбільш активними за кількістю поданих звернень були представники оптової торгівлі (26%), виробництва (12%), агробізнесу (12%), нерухомості (11%) і приватні підприємці (10%).

За словами бізнес-омбудсмена Марчіна Свенчицького, Рада очікує реєстрації нової редакції законопроєкту про бізнес-омбудсмена.

Читайте також: На українському ритейл-ринку набирають популярності універмаги із сусідніх держав

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 04 2021 14:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Акція "Лютий GIG" від інтернет-провайдера Мережа Ланет

Акція "Лютий GIG" від інтернет-провайдера Мережа Ланет

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.