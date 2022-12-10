В Україні призупинено послуги з видачі посвідчень водія та реєстрації автомобілів

В Україні призупинили видачу посвідчень водіїв та реєстрацію авто. Через перебої з електрикою не працює Національна автоматизована інформаційна система.

Про це повідомляє головний сервісний центр МВС України.

Повідомляється, що ситуація пов'язана з перебоями в подачі електроенергії.

"У зв'язку з перебоями електропостачання не працює Національна автоматизована інформаційна система. Через це надання послуг у сервісних центрах МВС призупинено. Про відновлення роботи повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні.

У головному центрі повідомляють про поступове відновлення роботи регіональних сервісних центрів.

Раніше повідомлялось, що У Києві та області запровадили погодинні відключення електроенергії.