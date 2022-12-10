НОВИНИВ Україні призупинили видачу посвідчень водіїв та реєстрацію авто. Через перебої з електрикою не працює Національна автоматизована інформаційна система.
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В Україні призупинено послуги з видачі посвідчень водія та реєстрації автомобілів
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє головний сервісний центр МВС України.
Повідомляється, що ситуація пов'язана з перебоями в подачі електроенергії.
"У зв'язку з перебоями електропостачання не працює Національна автоматизована інформаційна система. Через це надання послуг у сервісних центрах МВС призупинено. Про відновлення роботи повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні.
У головному центрі повідомляють про поступове відновлення роботи регіональних сервісних центрів.
Раніше повідомлялось, що У Києві та області запровадили погодинні відключення електроенергії.
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12 10 2022 13:06 МЕДІА
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