Походження коронавірусу: у Китаї завершила роботу місія ВООЗ
Як передає "Укрінформ", про це на брифінгу у понеділок заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.
"Одним з напрямків, які ми продовжуємо вивчати, є походження вірусу, що викликає COVID-19. Передова група ВООЗ, яка здійснила поїздку до Китаю, завершила свою місію, яка стане основою для подальших спільних зусиль, спрямованих на з'ясування походження вірусу", - заявив він.
За словами Гебреєсуса, результатом роботи місії стало створення експертами ВООЗ та Китаю документа "про дослідження і програму діяльності міжнародної групи під керівництвом ВООЗ". У цю групу увійдуть експерти з Китаю та інших країн.
Епідеміологічні дослідження з метою виявлення потенційного джерела зараження ранніх випадків розпочнуться в Ухані.
Докази та гіпотези, сформовані в рамках цієї роботи, стануть основою для подальших довгострокових досліджень.
Нагадаємо, що у світі кількість хворих із COVID-19 перевалила за 18 млн
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