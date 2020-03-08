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Походження коронавірусу: у Китаї завершила роботу місія ВООЗ

Докази та гіпотези, сформовані в рамках цієї роботи, стануть основою для подальших довгострокових досліджень
Група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яка з'ясовувала походження коронавірусної інфекції, завершила місію у Китаї.
Походження коронавірусу: у Китаї завершила роботу місія ВООЗ Фото: з вільних джерел

Як передає "Укрінформ", про це на брифінгу у понеділок заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

"Одним з напрямків, які ми продовжуємо вивчати, є походження вірусу, що викликає COVID-19. Передова група ВООЗ, яка здійснила поїздку до Китаю, завершила свою місію, яка стане основою для подальших спільних зусиль, спрямованих на з'ясування походження вірусу", - заявив він.

За словами Гебреєсуса, результатом роботи місії стало створення експертами ВООЗ та Китаю документа "про дослідження і програму діяльності міжнародної групи під керівництвом ВООЗ". У цю групу увійдуть експерти з Китаю та інших країн.

Епідеміологічні дослідження з метою виявлення потенційного джерела зараження ранніх випадків розпочнуться в Ухані.

Докази та гіпотези, сформовані в рамках цієї роботи, стануть основою для подальших довгострокових досліджень.

Нагадаємо, що у світі кількість хворих із COVID-19 перевалила за 18 млн

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03 08 2020 16:49
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