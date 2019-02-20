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Показники захворюваності на грип та ГРВІ в Україні змешилися

Від початку епідемічного сезону в Україні від грипу померли 33 особи
Від початку епідемічного сезону грипу в Україні зареєстровано 33 летальні випадки.
Показники захворюваності на грип та ГРВІ в Україні змешилися Фото: dn.depo.ua

"Протягом тижня ще одна людина померла від грипу. З початку епідемічного сезону зареєстровано 33 летальних випадки", - повідомляє прес-служба МОЗ.

При цьому зазначається, що епідемії грипу в країні немає. "Показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 516,7 на 100 тис. населення, що на 0,4 % менше епідемічного порогу по Україні", - стверджують у відомстві.

Загалом, за інформацією МОЗ, впродовж звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 198 902 людини, із них 73,3% діти віком до 17 років. Від початку сезону захворюваності (з жовтня 2018 року) перехворіли 9,4% українців. Громадян атакував вірус грипу типу А.

"З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 161 193 людини, 408 протягом останнього тижня", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську через грип та ГРВІ на карантин закрили 42 школи, у Миколаєві - 53.

 

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20 02 2019 11:38
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