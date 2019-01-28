Поліція: Мінкульт не повідомляв про зникнення ікон з Лаври, справ немає
Про це повідомили в головному слідчому управлінні Національної поліції у відповідь на інформаційний запит "Української правди".
"Відповідно до інформації слідчого управління ГУ Нацполіції у Києві… та Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальні провадження за вказаним у запиті фактом (зникнення культурних цінностей з Лаври, про який повідомляв Мінкульт – УП) за слідчими підрозділами ГУНП у Києві не значаться", – зазначили у відомстві.
Також правоохоронці повідомили, що не отримували звернення від Мінкульту про недостачу культурних цінностей, які обліковувалися у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику.
Раніше Міністерство культури України надало перелік зниклих з Києво-Печерської лаври цінностей.
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