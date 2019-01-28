Поліція: Мінкульт не повідомляв про зникнення ікон з Лаври, справ немає

Національна поліція не відкривала кримінальних проваджень щодо недостачі культурних цінностей у Києво-Печерській лаврі, Міністерство культури також не інформувало правоохоронців будь-яку недостачу.

Про це повідомили в головному слідчому управлінні Національної поліції у відповідь на інформаційний запит "Української правди".

"Відповідно до інформації слідчого управління ГУ Нацполіції у Києві… та Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальні провадження за вказаним у запиті фактом (зникнення культурних цінностей з Лаври, про який повідомляв Мінкульт – УП) за слідчими підрозділами ГУНП у Києві не значаться", – зазначили у відомстві.

Також правоохоронці повідомили, що не отримували звернення від Мінкульту про недостачу культурних цінностей, які обліковувалися у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику.

Раніше Міністерство культури України надало перелік зниклих з Києво-Печерської лаври цінностей.