Польська авіакомпанія LOT відновить рейси з Києва 2 липня
Польська авіакомпанія LOT анонсувала відновлення рейсів з Києва до Варшави з 2 липня, повідомляє "Економічна правда".
LOT оголосила про намір з 1 липня відновити міжнародні рейси з Варшави і опублікувала оновлену маршрутну мережу, яка включає Київ.
Авіакомпанія буде літати з польської столиці з 2 липня в аеропорт Бориспіль. Польоти внесені до розкладу з частотою п'ять разів на тиждень - по понеділках, середах, четвергах, п'ятницях і неділях.
У LOT підкреслюють, що поточна мережа маршрутів дійсна до 14 липня 2020 року. Вона поки не включає рейси з Варшави до Львова, Одеси, Харкова та в аеропорт "Київ", які обслуговувалися до початку кризи.
Пасажирам перед бронюванням слід враховувати, що новий графік не гарантує виконання рейсу. Раніше інші авіакомпанії, серед яких Lufthansa, Austrian Airlines і Czech Airlines вносили Київ у свій новий розклад, проте фактичний запуск польотів затримувався.
Уряд Польщі 16 червня відновив міжнародне повітряне сполучення з більшості країн ЄС, але рейси з України залишилися під забороною.
За рекомендацією Єврокомісії, країни ЄС і Шенгену повинні почати відновлювати допуск громадян третіх держав на свою територію з липня. Однак наразі не відомо, чи увійде Україна у список країн, звідки в’їзд буде дозволено.
Нагадаємо, що Turkish Airlines з середини червня відновить рейси до Європи
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