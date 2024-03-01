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Польські фермери повністю зупинили рух на КПП "Ягодин"

01 березня 2024, 16:57
Польські фермери повністю зупинили рух на КПП
Фото: provolyn.com
Сьогодні о 13 годині польські фермери в напрямку пункту пропуску "Шегині" відмовилися пропускати усі вантажівки як в Україну, так і в Польщу.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону. 

"Сьогодні є певні зміни по напрямку пункту пропуску Шегині. Як повідомила нам польська сторона, о 13 годині польські фермери відмовилася пропускати будь-яку вантажівку, яка слідує чи то в бік України, чи до Польщі", - сказав Демченко. 

Він додав, що раніше на цьому напрямку вже був критичний мінімум перетину кордону вантажівками. 

За минулу добу тут кордон перетнули тільки 47 вантажівок в обох напрямках, а сьогодні після 13 години вантажівки не рухаються з обох сторін.

Ми також повідомляли, що у польських протестувальників вимагають €300 тисяч компенсацій за розсипане українське зерно

Так, польський оператор залізниці LHS надіслав їм листа, де погрожує стягнути штраф за розсипане зерно і кримінальне переслідування за блокування залізничної колії.

 

 

блокадаполякиЯгодин

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