Польські фермери повністю зупинили рух на КПП "Ягодин"
Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
"Сьогодні є певні зміни по напрямку пункту пропуску Шегині. Як повідомила нам польська сторона, о 13 годині польські фермери відмовилася пропускати будь-яку вантажівку, яка слідує чи то в бік України, чи до Польщі", - сказав Демченко.
Він додав, що раніше на цьому напрямку вже був критичний мінімум перетину кордону вантажівками.
За минулу добу тут кордон перетнули тільки 47 вантажівок в обох напрямках, а сьогодні після 13 години вантажівки не рухаються з обох сторін.
Ми також повідомляли, що у польських протестувальників вимагають €300 тисяч компенсацій за розсипане українське зерно.
Так, польський оператор залізниці LHS надіслав їм листа, де погрожує стягнути штраф за розсипане зерно і кримінальне переслідування за блокування залізничної колії.