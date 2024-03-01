Польські фермери повністю зупинили рух на КПП "Ягодин"

Сьогодні о 13 годині польські фермери в напрямку пункту пропуску "Шегині" відмовилися пропускати усі вантажівки як в Україну, так і в Польщу.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Сьогодні є певні зміни по напрямку пункту пропуску Шегині. Як повідомила нам польська сторона, о 13 годині польські фермери відмовилася пропускати будь-яку вантажівку, яка слідує чи то в бік України, чи до Польщі", - сказав Демченко.

Він додав, що раніше на цьому напрямку вже був критичний мінімум перетину кордону вантажівками.

За минулу добу тут кордон перетнули тільки 47 вантажівок в обох напрямках, а сьогодні після 13 години вантажівки не рухаються з обох сторін.