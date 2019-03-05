Полторак прокоментував заяву Коломойського про "громадянську війну"

"Я розраховував на те, що українці всі розуміють, хто саме воює на Донбасі, якою зброєю, і хто здійснив агресію і в Криму, і в Донецьку, і в Луганську. Про це знають і в більшості країн світу"

Міністр оборони Степан Полторак здивований словами олігарха Ігоря Коломойського, який назвав російську агресію на Добасі "громадянською війною".

"Я б не хотів давати оцінку Коломойському. Тим більше він від початку агресії Росії проти України дуже багато допомагав Збройним силам. Але я, чесно кажучи, був здивований. Тому що я думав, що в Україні немає жодної людини, яка б так думала", – сказав Полторак, інформує "Українська правда".

Міністр наголосив, що цивілізований світ розуміє, що на Донбасі українські військові протистоять агресору.

"Я розраховував на те, що українці всі розуміють, хто саме воює на Донбасі, якою зброєю, і хто здійснив агресію і в Криму, і в Донецьку, і в Луганську. Про це знають і в більшості країн світу. Я ще раз хотів би наголосити, що Російська Федерація у 2014 році здійснила агресію проти України. І сьогодні ми захищаємось від агресора".

Нагадаємо, що близький до новообраного президента Володимира Зеленського український олігарх Ігор Коломойський заявив, що війна на сході України – це "громадянський конфлікт".