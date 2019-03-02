Помер 35-річний репер Децл

Помер репер Кирило Тлумацький, який виступав під псевдонімом Децл.

"Він втратив свідомість в гримерці, прибулі лікарі швидкої допомоги констатували смерть", - повідомив його батько Олександр Тлумацький, інформує Meduza.

Децлу було 35 років.

За словами його концертного директора Павла Беленца, артисту стало погано в ніч на 3 лютого після виступу на корпоративі в нічному клубі Іжевська.

Беленець сказав, що, за попередніми даними, Децл помер від зупинки серця. Точна причина смерті стане відома після експертизи, додав він.

За фактом смерті Тлумацького правоохоронні органи почали перевірку, призначено судово-медичне дослідження, повідомили в СУ Слідкомітету РФ в Удмуртії.





Перший альбом Децла "Хто? Ти" вийшов у 2000 році, було продано понад мільйон копій. На ньому були такі треки як "Сльози", "Вечірка" і "Кров, моя кров". Остання платівка "Неважливо хто там біля керм" вийшла в листопаді 2018 року.

Нагадаємо, у канадському Торонто біля нічного клубу застрелили 21-річного репера Smoke Dawg.