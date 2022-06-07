CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПомер генеральний секретар Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), нігерієць Мухаммед Баркіндо.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Помер генеральний секретар ОПЕК
Баркіндо був генсеком ОПЕК два терміни (по 3 роки) поспіль з травня 2016 року
Фото: з вільних джерел
Про це повідомив глава Нігерійської національної нафтової корпорації (NNPC) Меле Каярі у Твіттері.
"Ми втратили нашого шановного Мухаммеда Баркіндо. Він помер приблизно о 23:00 вчора, 5 липня 2022 року. Безумовно, це велика втрата для його найближчих родичів, NNPC, нашої країни Нігерії, ОПЕК і світової енергетичної спільноти", - написав він.
За даними CNBC, пізніше новину також підтвердили два джерела в ОПЕК
Кар’єра 63-річного Баркіндо становила більш як чотири десятиліття і включала роботу в NNPC, Duke Oil, Міністерстві закордонних справ і Міністерстві енергетики Нігерії, а також в ОПЕК.
Баркіндо був генсеком ОПЕК два терміни (по 3 роки) поспіль з травня 2016 року.
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06 07 2022 10:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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