Помер генеральний секретар ОПЕК

Баркіндо був генсеком ОПЕК два терміни (по 3 роки) поспіль з травня 2016 року

Помер генеральний секретар Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), нігерієць Мухаммед Баркіндо.

Про це повідомив глава Нігерійської національної нафтової корпорації (NNPC) Меле Каярі у Твіттері.

"Ми втратили нашого шановного Мухаммеда Баркіндо. Він помер приблизно о 23:00 вчора, 5 липня 2022 року. Безумовно, це велика втрата для його найближчих родичів, NNPC, нашої країни Нігерії, ОПЕК і світової енергетичної спільноти", - написав він.

За даними CNBC, пізніше новину також підтвердили два джерела в ОПЕК

Кар’єра 63-річного Баркіндо становила більш як чотири десятиліття і включала роботу в NNPC, Duke Oil, Міністерстві закордонних справ і Міністерстві енергетики Нігерії, а також в ОПЕК.

Баркіндо був генсеком ОПЕК два терміни (по 3 роки) поспіль з травня 2016 року.