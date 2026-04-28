Об’єднані Арабські Емірати оголосили про вихід з ОПЕК та ОПЕК+

28 квітня 2026, 16:35
Об’єднані Арабські Емірати оголосили про вихід з ОПЕК та ОПЕК+
Заяву ОАЕ опублікувало державне інформаційне агентство WAM.
Об’єднані Арабські Емірати заявили про вихід зі складу Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) з 1 травня.
 
Про це передає Associated Press.
 
"Це рішення відображає довгострокову стратегічну та економічну концепцію ОАЕ та еволюцію енергетичного профілю країни, включаючи прискорення інвестицій у вітчизняне виробництво енергії, і підкреслює її прагнення відігравати відповідальну, надійну та перспективну роль на світових енергетичних ринках", – йдеться в заяві.
 
Як пише Reuters, вихід ОАЕ може послабити ОПЕК, яка попри внутрішні розбіжності з низки питань зазвичай демонструвала єдність. А втім, таке рішення ОАЕ називають "великою перемогою" для президента США Дональда Трампа, який раніше звинувачував ОПЕК в "обдиранні решти світу" шляхом завищення цін на нафту.
 
Об’єднані Арабські Емірати оголосили про вихід з групи на наступний день після того, як дипломатичний радник президента ОАЕ Анвар Гаргаш розкритикував реакцію інших арабських країн на іранські атаки під час засідання на Форумі впливових осіб Перської затоки.
 
"Країни Ради співробітництва держав Перської затоки підтримували одна одну в логістичному плані, але в політичному та військовому плані, на мою думку, їхня позиція була найслабшою в історії", – сказав Гаргаш.

 

Останні матеріали

Африканська модель кремля дає збій. Атаки бойовиків у Малі оголюють межі впливу путіна на континенті – The Guardian
Політика
Африканська модель кремля дає збій. Атаки бойовиків у Малі оголюють межі впливу путіна на континенті – The Guardian
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 15:51
Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Політика
Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 11:54
Українці підривають в росії усе, що тільки можна. А фронт залишається статичним – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українці підривають в росії усе, що тільки можна. А фронт залишається статичним – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 07:16
Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Політика
Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 16:21
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Політика
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 12:07
Початок прекрасної дружби. Європа та Україна нарешті беруться до справи разом – Філліпс О'Брайен
Політика
Початок прекрасної дружби. Європа та Україна нарешті беруться до справи разом – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 квітня 2026, 23:14
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Cуспільство
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 12:44
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Політика
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 10:54
