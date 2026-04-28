Об’єднані Арабські Емірати оголосили про вихід з ОПЕК та ОПЕК+
28 квітня 2026, 16:35
Заяву ОАЕ опублікувало державне інформаційне агентство WAM.
Об’єднані Арабські Емірати заявили про вихід зі складу Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) з 1 травня.
Про це передає Associated Press.
"Це рішення відображає довгострокову стратегічну та економічну концепцію ОАЕ та еволюцію енергетичного профілю країни, включаючи прискорення інвестицій у вітчизняне виробництво енергії, і підкреслює її прагнення відігравати відповідальну, надійну та перспективну роль на світових енергетичних ринках", – йдеться в заяві.
Як пише Reuters, вихід ОАЕ може послабити ОПЕК, яка попри внутрішні розбіжності з низки питань зазвичай демонструвала єдність. А втім, таке рішення ОАЕ називають "великою перемогою" для президента США Дональда Трампа, який раніше звинувачував ОПЕК в "обдиранні решти світу" шляхом завищення цін на нафту.
Об’єднані Арабські Емірати оголосили про вихід з групи на наступний день після того, як дипломатичний радник президента ОАЕ Анвар Гаргаш розкритикував реакцію інших арабських країн на іранські атаки під час засідання на Форумі впливових осіб Перської затоки.
"Країни Ради співробітництва держав Перської затоки підтримували одна одну в логістичному плані, але в політичному та військовому плані, на мою думку, їхня позиція була найслабшою в історії", – сказав Гаргаш.