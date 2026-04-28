Об’єднані Арабські Емірати оголосили про вихід з ОПЕК та ОПЕК+

Об’єднані Арабські Емірати заявили про вихід зі складу Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) з 1 травня.

"Це рішення відображає довгострокову стратегічну та економічну концепцію ОАЕ та еволюцію енергетичного профілю країни, включаючи прискорення інвестицій у вітчизняне виробництво енергії, і підкреслює її прагнення відігравати відповідальну, надійну та перспективну роль на світових енергетичних ринках", – йдеться в заяві.

Об’єднані Арабські Емірати оголосили про вихід з групи на наступний день після того, як дипломатичний радник президента ОАЕ Анвар Гаргаш розкритикував реакцію інших арабських країн на іранські атаки під час засідання на Форумі впливових осіб Перської затоки.

"Країни Ради співробітництва держав Перської затоки підтримували одна одну в логістичному плані, але в політичному та військовому плані, на мою думку, їхня позиція була найслабшою в історії", – сказав Гаргаш.