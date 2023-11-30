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ПОЛІТИКА

Помер колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер

30 листопада 2023, 08:00
Помер колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер
Генрі Кіссінджер. Фото: asiasociety.org
Політичний діяч помер у своєму будинку в Коннектикуті.

Помер екс-держсекретар США Генрі Кіссінджер. Політику було 100 років.

Про це йдеться на персональному сайті Генрі Кіссінджера та повідомляє Reuters.

Генрі Кісінджер помер 29 листопада у своєму будинку в Коннектикуті. Йому було 100 років.

Про його смерть оголосила його консалтингова фірма.

Генрі Альфред Кісінджер — американський політик, дипломат та політолог німецько-єврейського походження. Був державним секретарем Сполучених Штатів (1973-1977) і радником з національної безпеки. Один із найвпливовіших зовнішньополітичних стратегів США 1970-х років.

"Архітектор" короткочасного пом'якшення військово-політичного протистояння Радянського Союзу з країнами Заходу, що тоді одержало назву "розрядка". 

Лауреат Нобелівської премії миру у 1973 році ("На знак визнання заслуг у зв'язку з перемир'ям у В'єтнамі").

У 2008 році Генрі Кіссінджер виступав проти прийняття України в НАТО та за те, щоб Україна залишалась в сфері, "яку росіяни вважають простором власної самосвідомості". Після початку відкритої війни росії з Україною критикував санкції щодо росії, виправдовував окупацію Криму.

26 травня 2022 року під час російського повномасштабного вторгнення в Україну на економічному форумі в Давосі Кіссінджер порадив Україні віддати свої території росії, чим викликав хвилю критики на свою адресу від президента України Володимира Зеленського та громадськості.

Вже 25 липня 2022 року в інтерв'ю виданню німецькому каналу ZDF, Кіссінджер заявив, що Україна не має поступатись територіями.

13 серпня 2022 року він заявив, що визнає свої помилки і що до України слід ставитись як до країни НАТО.

Пізніше Кіссінджер ще раз підтримав членство України в НАТО заявивши, що після початку війни росією ідея збереження Україною нейтральності втратила свій сенс, а Київ має отримати гарантії від НАТО щодо членства у блоці.

Після відзначення сторічного ювілею Кіссінджер був активним: відвідував зустрічі в Білому домі, опублікував книгу про стилі лідерства та дав свідчення перед комітетом Сенату про ядерну загрозу з боку Північної Кореї. У липні 2023 року він здійснив несподіваний візит до Пекіна, щоб зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном
смертьКіссінджер

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