Помер колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер
Помер екс-держсекретар США Генрі Кіссінджер. Політику було 100 років.
Про це йдеться на персональному сайті Генрі Кіссінджера та повідомляє Reuters.
Генрі Кісінджер помер 29 листопада у своєму будинку в Коннектикуті. Йому було 100 років.
Про його смерть оголосила його консалтингова фірма.
Генрі Альфред Кісінджер — американський політик, дипломат та політолог німецько-єврейського походження. Був державним секретарем Сполучених Штатів (1973-1977) і радником з національної безпеки. Один із найвпливовіших зовнішньополітичних стратегів США 1970-х років.
"Архітектор" короткочасного пом'якшення військово-політичного протистояння Радянського Союзу з країнами Заходу, що тоді одержало назву "розрядка".
Лауреат Нобелівської премії миру у 1973 році ("На знак визнання заслуг у зв'язку з перемир'ям у В'єтнамі").
У 2008 році Генрі Кіссінджер виступав проти прийняття України в НАТО та за те, щоб Україна залишалась в сфері, "яку росіяни вважають простором власної самосвідомості". Після початку відкритої війни росії з Україною критикував санкції щодо росії, виправдовував окупацію Криму.
26 травня 2022 року під час російського повномасштабного вторгнення в Україну на економічному форумі в Давосі Кіссінджер порадив Україні віддати свої території росії, чим викликав хвилю критики на свою адресу від президента України Володимира Зеленського та громадськості.
Вже 25 липня 2022 року в інтерв'ю виданню німецькому каналу ZDF, Кіссінджер заявив, що Україна не має поступатись територіями.
13 серпня 2022 року він заявив, що визнає свої помилки і що до України слід ставитись як до країни НАТО.
Пізніше Кіссінджер ще раз підтримав членство України в НАТО заявивши, що після початку війни росією ідея збереження Україною нейтральності втратила свій сенс, а Київ має отримати гарантії від НАТО щодо членства у блоці.