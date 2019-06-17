Колишній перший заступник голови КДБ СРСР Філіп Бобков помер

За словами близьких генерала, точна причина його смерті поки не встановлена. Він помер у реанімації в госпіталі на вул. Щукінській у Москві 17 червня близько 8:00.

Філіп Денисович Бобков народився в родині землеміра в селі Червона Кам’янка, нині в складі Олександрійського району Кіровоградської області. Під час Другої світової війни 16-річним юнаком пішов воювати у складі Сибірських добровольчих частин. З двома пораненнями пройшов бойовий шлях командиром взводу від підступів до Москви до західних кордонів СРСР, зустрів поразку Німеччини у Латвії, йдеться в "Громадське".

У 1945 році почав службу в органах держбезпеки СРСР. Тривалий час очолював П’яте управління КДБ СРСР (з травня 1969 року), що відповідало за "ідеологічну контррозвідку", а також був першим заступником голови КДБ СРСР (з грудня 1985 року). На початку 1991 року пішов у відставку.

У 1986-1990-х був депутатом Верховної Ради Української РСР 11-го скликання, у 1986-1990-ті входив до ЦК КПРС.

Ім’я генерала міцно асоціюється з ідеологічної контррозвідкою, боротьбою з західної агентурою, розслідуваннями перших терористичних актів у СРСР, участю в обмеженні демократичних свобод у радянському суспільстві, переслідуванням ряду діячів науки і культури, роздуванням проблеми «інакомислення» творчої інтелігенції. Важливими напрямками діяльності Бобкова в органах держбезпеки СРСР були "протидія антирадянським елементам" і дисидентам, створення з цими цілями інформаторських мереж у колах інтелігенції, а також кураторство над радянськими творчими спілками, діячами культури, журналістами і шахістами. Бобков мав безпосереднє відношення до висилки із СРСР Йосипа Бродського, Олександра Солженіцина, Мстислава Ростроповича, Галини Вишневської.

Нагадаємо, Філарет розповідав про те, що раніше без "співпраці" з КДБ священнослужителі не могли повноцінно виконувати свої обов’язки, бо їхні рішення не мали юридичної сили, без згоди спецслужб ієрархи не могли призначити жодного священнослужителя.

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