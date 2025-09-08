До справи залучили Чехію і Угорщину.

У Румунії за підозрою у державній зраді затримано особу, яка, за даними слідства, передавала державну таємницю білоруським спецслужбам. Операцію було проведено у співпраці спецслужб Румунії, Угорщини та Чехії за координації Євроюсту.

Про це повідомляє Євроюст.

Згідно з офіційною інформацією, затриманий двічі зустрічався з офіцерами білоруського КДБ у Будапешті у 2024 та 2025 роках. У результаті цих контактів, як зазначається, було поставлено під загрозу національну безпеку Румунії.

"Є докази, що ця особа несанкціоновано передавала інформацію, що становить державну таємницю, представникам іноземної розвідки, а саме білоруського КДБ", - йдеться в заяві Євроюсту.

Затриманий раніше обіймав керівну посаду в Службі інформації та безпеки (SIS) Республіки Молдова. Метою зустрічей із представниками КДБ, як встановило слідство, було передавання секретної інформації в обмін на гроші та отримання подальших інструкцій.

У Євроюсті наголосили, що завдяки тісній координації слідчих дій між Румунією, Угорщиною та Чехією вдалося оперативно обмінятися доказами, підтвердити вину підозрюваного та виконати низку європейських ордерів на розслідування.

В агентстві також підкреслили, що такі справи вкотре доводять важливість міжнародної співпраці, адже підозрювані можуть вільно пересуватися в межах Шенгенської зони, уникаючи покарання без належної взаємодії між державами.