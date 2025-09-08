Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Румунії затримали агента білоруської розвідки

08 вересня 2025, 21:28
У Румунії затримали агента білоруської розвідки
Фото: rbc.ua
До справи залучили Чехію і Угорщину.

У Румунії за підозрою у державній зраді затримано особу, яка, за даними слідства, передавала державну таємницю білоруським спецслужбам. Операцію було проведено у співпраці спецслужб Румунії, Угорщини та Чехії за координації Євроюсту.

Про це повідомляє Євроюст.

Згідно з офіційною інформацією, затриманий двічі зустрічався з офіцерами білоруського КДБ у Будапешті у 2024 та 2025 роках. У результаті цих контактів, як зазначається, було поставлено під загрозу національну безпеку Румунії.

"Є докази, що ця особа несанкціоновано передавала інформацію, що становить державну таємницю, представникам іноземної розвідки, а саме білоруського КДБ", - йдеться в заяві Євроюсту.

Затриманий раніше обіймав керівну посаду в Службі інформації та безпеки (SIS) Республіки Молдова. Метою зустрічей із представниками КДБ, як встановило слідство, було передавання секретної інформації в обмін на гроші та отримання подальших інструкцій.

У Євроюсті наголосили, що завдяки тісній координації слідчих дій між Румунією, Угорщиною та Чехією вдалося оперативно обмінятися доказами, підтвердити вину підозрюваного та виконати низку європейських ордерів на розслідування.

В агентстві також підкреслили, що такі справи вкотре доводять важливість міжнародної співпраці, адже підозрювані можуть вільно пересуватися в межах Шенгенської зони, уникаючи покарання без належної взаємодії між державами.

 

РумуніяКДБ

Останні матеріали

Мільярдери, які вкладаються у довголіття. Хто та скільки витрачає на пошук
Бізнес & Фінанси
Мільярдери, які вкладаються у довголіття. Хто та скільки витрачає на пошук "вічної молодості" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 вересня 2025, 15:46
Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Бізнес & Фінанси
Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Переклад iPress – 08 вересня 2025, 11:52
Кампанія проти російської нафтопереробки триває.
Політика
Кампанія проти російської нафтопереробки триває. "Дружбу" слід обстрілювати, поки Угорщина і Словаччина не складуть руки – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 вересня 2025, 22:21
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Політика
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 16:31
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Політика
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 11:57
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Політика
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 07:59
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Політика
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 17:13
Ляльковод у кремлі. російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Політика
Ляльковод у кремлі. російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 13:56
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється