Молдова висилає білоруського дипломата через шпигунський скандал

10 вересня 2025, 16:33
Молдова висилає білоруського дипломата через шпигунський скандал
Фото: з вільного доступу
Це рішення стало реакцією на затримання колишнього молдовського розвідника, який, за версією слідства, співпрацював із КДБ білорусі.

Молдова оголосила співробітника посольства білорусі персоною нон грата.

Цю інформацію підтвердили в Міністерстві закордонних справ Молдови, інформує телеканал TV8.

Ім'я дипломата не розголошується. Прессекретар уряду Даніель Воде на пресконференції не підтвердив і не спростував, чи пов’язане це рішення з нещодавнім затриманням колишнього співробітника Служби інформації та безпеки Молдови Олександра Балана. Його підозрюють у передачі секретних даних білоруському КДБ.

"Ясно й очевидно, що такі випадки не сприяють розвитку дружніх відносин між країнами", - заявив Воде.

Балана затримали 9 вересня в Румунії. За даними Управління з боротьби з організованою злочинністю і тероризмом (DIICOT), підозрюваний брав участь у несанкціонованій передачі секретної інформації білоруським спецслужбам. Слідство встановило, що у 2024 та 2025 роках він двічі зустрічався з представниками КДБ білорусі у Будапешті.

За інформацією правоохоронців, Балан отримував інструкції та винагороду за надані послуги.

Тим часом, 9 вересня Служба безпеки та інформації Чехії (BIS) спільно з спецслужбами Румунії та Угорщини заявила про ліквідацію розвідувальної мережі, створеної КДБ бр в Європі.

Чеське Міністерство закордонних справ вже оголосило про вислання співробітника білоруського посольства за співпрацю з білоруською розвідкою.

Два дні тому у Румунії затримали агента білоруської розвідки.

 

