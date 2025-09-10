Молдова висилає білоруського дипломата через шпигунський скандал

Це рішення стало реакцією на затримання колишнього молдовського розвідника, який, за версією слідства, співпрацював із КДБ білорусі.

Молдова оголосила співробітника посольства білорусі персоною нон грата.

Цю інформацію підтвердили в Міністерстві закордонних справ Молдови, інформує телеканал TV8.

Ім'я дипломата не розголошується. Прессекретар уряду Даніель Воде на пресконференції не підтвердив і не спростував, чи пов’язане це рішення з нещодавнім затриманням колишнього співробітника Служби інформації та безпеки Молдови Олександра Балана. Його підозрюють у передачі секретних даних білоруському КДБ.

"Ясно й очевидно, що такі випадки не сприяють розвитку дружніх відносин між країнами", - заявив Воде.

Балана затримали 9 вересня в Румунії. За даними Управління з боротьби з організованою злочинністю і тероризмом (DIICOT), підозрюваний брав участь у несанкціонованій передачі секретної інформації білоруським спецслужбам. Слідство встановило, що у 2024 та 2025 роках він двічі зустрічався з представниками КДБ білорусі у Будапешті.

За інформацією правоохоронців, Балан отримував інструкції та винагороду за надані послуги.

Тим часом, 9 вересня Служба безпеки та інформації Чехії (BIS) спільно з спецслужбами Румунії та Угорщини заявила про ліквідацію розвідувальної мережі, створеної КДБ бр в Європі.

Чеське Міністерство закордонних справ вже оголосило про вислання співробітника білоруського посольства за співпрацю з білоруською розвідкою.

Два дні тому у Румунії затримали агента білоруської розвідки.