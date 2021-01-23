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Помер Ларрі Кінг

Він інтерв'ював політиків, бізнесменів та інших знаменитостей.
Відомий американський телеведучий Ларрі Кінг помер у суботу в медичному центрі Cedar Sinai в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія).
Помер Ларрі Кінг Ларі Кінг. Фото: lichnosti.net

Про це повідомила компанія Ora Media, співзасновником якої він був, передає "Інтерфакс-Україна".

"З глибоким сумом Ora Media оголошує про смерть Ларрі Кінга – нашого співзасновника, ведучого і друга. Він пішов цього ранку у віці 87 років", - йдеться в повідомленні, опублікованому в Твіттері.

На початку січня американський телеканал CNN з посиланням на джерела, близькі його родині, повідомив про госпіталізацію Ларрі Кінга з коронавірусом Covid-19.

Кінг відомий, зокрема, роботою на CNN з 1985 до 2010 року: він інтерв'ював політиків, бізнесменів та інших знаменитостей.

Каліфорнія - один із американських штатів, які зараз найсильніше страждають від цього інфекційного захворювання.

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23 01 2021 15:26
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