Помер Ларрі Кінг
Про це повідомила компанія Ora Media, співзасновником якої він був, передає "Інтерфакс-Україна".
"З глибоким сумом Ora Media оголошує про смерть Ларрі Кінга – нашого співзасновника, ведучого і друга. Він пішов цього ранку у віці 87 років", - йдеться в повідомленні, опублікованому в Твіттері.
На початку січня американський телеканал CNN з посиланням на джерела, близькі його родині, повідомив про госпіталізацію Ларрі Кінга з коронавірусом Covid-19.
Кінг відомий, зокрема, роботою на CNN з 1985 до 2010 року: він інтерв'ював політиків, бізнесменів та інших знаменитостей.
Каліфорнія - один із американських штатів, які зараз найсильніше страждають від цього інфекційного захворювання.
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