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Помер Марлен Хуцієв, режисер фільму "Весна на Зарічній вулиці"

Два дні тому режисера доправили до лікарні у важкому стані, зі шлунково-кишковою кровотечею
У 93 роки помер режисер Марлен Хуцієв, відомий за фільмами "Весна на Зарічній вулиці", "Застава Ілліча" та "Липневий дощ".
Помер Марлен Хуцієв, режисер фільму "Весна на Зарічній вулиці" Фото: Getty Images

Наприкінці минулого року Хуцієв відмовився лягати до лікарні без дружини Ірини Соловйової. Їх госпіталізували разом і помістили в одну палату. 5 січня стало відомо про смерть Соловйової, повідомляє BBC.

Цього року на екрани мав вийти фільм Хуцієва "Невечірня" - стрічка побудована як діалог письменників Антона Чехова та Льва Толстого.

Марлен Хуцієв народився 5 жовтня 1925 року в Грузії, закінчив режисерський факультет Всеросійського державного інституту кінематографії

Хуцієв зняв низку відомих фільмів, які стали справжньою класикою радянського кіно - "Весна на Зарічній вулиці", "Два Федора", "Застава Ілліча", "Післямова" та "Липневий дощ".

"Весна на Зарічній вулиці" - це перша повнометражна робота режисера, він знімав її у співавторстві зі своїм однокурсником Феліксом Міронером.


Фото: кадр з фільму

Фільм одразу став лідером кінопрокату, його подивилися понад 30 мільйонів глядачів.

У 1962 році Хуцієв зняв "Заставу Ілліча" - фільм важкої долі, створений на тлі відлиги, що починалася у СРСР, Стрічка викликала невдоволення самого Микити Хрущова.

На екрани фільм вийшов лише за два роки і під зміненою назвою - "Мені 20 років". Зусиллями цензури з фільму вирізали сцени виступів поетів-шістдесятників Белли Ахмадуліної, Роберта Рождественського, Євгена Євтушенка і Булата Окуджави в Політехнічному музеї.

Оригінальну авторську версію стрічки показали лише у 1988 році.

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19 03 2019 11:09
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