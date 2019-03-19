Помер Марлен Хуцієв, режисер фільму "Весна на Зарічній вулиці"

Два дні тому режисера доправили до лікарні у важкому стані, зі шлунково-кишковою кровотечею

У 93 роки помер режисер Марлен Хуцієв, відомий за фільмами "Весна на Зарічній вулиці", "Застава Ілліча" та "Липневий дощ".

Наприкінці минулого року Хуцієв відмовився лягати до лікарні без дружини Ірини Соловйової. Їх госпіталізували разом і помістили в одну палату. 5 січня стало відомо про смерть Соловйової, повідомляє BBC.

Цього року на екрани мав вийти фільм Хуцієва "Невечірня" - стрічка побудована як діалог письменників Антона Чехова та Льва Толстого.

Марлен Хуцієв народився 5 жовтня 1925 року в Грузії, закінчив режисерський факультет Всеросійського державного інституту кінематографії

Хуцієв зняв низку відомих фільмів, які стали справжньою класикою радянського кіно - "Весна на Зарічній вулиці", "Два Федора", "Застава Ілліча", "Післямова" та "Липневий дощ".

"Весна на Зарічній вулиці" - це перша повнометражна робота режисера, він знімав її у співавторстві зі своїм однокурсником Феліксом Міронером.



Фото: кадр з фільму

Фільм одразу став лідером кінопрокату, його подивилися понад 30 мільйонів глядачів.

У 1962 році Хуцієв зняв "Заставу Ілліча" - фільм важкої долі, створений на тлі відлиги, що починалася у СРСР, Стрічка викликала невдоволення самого Микити Хрущова.

На екрани фільм вийшов лише за два роки і під зміненою назвою - "Мені 20 років". Зусиллями цензури з фільму вирізали сцени виступів поетів-шістдесятників Белли Ахмадуліної, Роберта Рождественського, Євгена Євтушенка і Булата Окуджави в Політехнічному музеї.

Оригінальну авторську версію стрічки показали лише у 1988 році.