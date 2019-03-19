Помер Марлен Хуцієв, режисер фільму "Весна на Зарічній вулиці"
Наприкінці минулого року Хуцієв відмовився лягати до лікарні без дружини Ірини Соловйової. Їх госпіталізували разом і помістили в одну палату. 5 січня стало відомо про смерть Соловйової, повідомляє BBC.
Цього року на екрани мав вийти фільм Хуцієва "Невечірня" - стрічка побудована як діалог письменників Антона Чехова та Льва Толстого.
Марлен Хуцієв народився 5 жовтня 1925 року в Грузії, закінчив режисерський факультет Всеросійського державного інституту кінематографії
Хуцієв зняв низку відомих фільмів, які стали справжньою класикою радянського кіно - "Весна на Зарічній вулиці", "Два Федора", "Застава Ілліча", "Післямова" та "Липневий дощ".
"Весна на Зарічній вулиці" - це перша повнометражна робота режисера, він знімав її у співавторстві зі своїм однокурсником Феліксом Міронером.
Фото: кадр з фільму
Фільм одразу став лідером кінопрокату, його подивилися понад 30 мільйонів глядачів.
У 1962 році Хуцієв зняв "Заставу Ілліча" - фільм важкої долі, створений на тлі відлиги, що починалася у СРСР, Стрічка викликала невдоволення самого Микити Хрущова.
На екрани фільм вийшов лише за два роки і під зміненою назвою - "Мені 20 років". Зусиллями цензури з фільму вирізали сцени виступів поетів-шістдесятників Белли Ахмадуліної, Роберта Рождественського, Євгена Євтушенка і Булата Окуджави в Політехнічному музеї.
Оригінальну авторську версію стрічки показали лише у 1988 році.
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