Помер режисер Георгій Данелія
Його госпіталізували через запалення легенів в лютому. Він потрапив у реанімацію, лікарі ввели його у штучну кому, щоб стабілізувати дихання, повідомила сім'я режисера, інформує "Новоє время".
Георгій Данелія народився в Тифлісі 25 серпня 1930 року, але вже через рік його сім'я переїхала в Москву. У 50-х роках він закінчив Московський архітектурний інститут і працював архітектором в Інституті проектування міст.
У 1959 році Данелія закінчив Вищі режисерські курси при "Мосфільмі" в майстерні Михайла Калатозова, після яких почав працювати в кіностудії режисером-постановником.
У 1960 році вийшла його дебютна картина "Серьожа" за однойменною повістю Віри Панової. Фільму писудили Гран-прі на Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах.
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