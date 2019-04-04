Помер режисер Георгій Данелія

Його госпіталізували через запалення легенів в лютому. Він потрапив у реанімацію, лікарі ввели його у штучну кому, щоб стабілізувати дихання, повідомила сім'я режисера, інформує "Новоє время".

Георгій Данелія народився в Тифлісі 25 серпня 1930 року, але вже через рік його сім'я переїхала в Москву. У 50-х роках він закінчив Московський архітектурний інститут і працював архітектором в Інституті проектування міст.

У 1959 році Данелія закінчив Вищі режисерські курси при "Мосфільмі" в майстерні Михайла Калатозова, після яких почав працювати в кіностудії режисером-постановником.

У 1960 році вийшла його дебютна картина "Серьожа" за однойменною повістю Віри Панової. Фільму писудили Гран-прі на Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах.