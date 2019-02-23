Помер відомий український композитор Левко Колодуб

"Метр залишив по собі багату творчу спадщину: безліч симфонічних і оперних опусів, балети, мюзикли, концерти для різних інструментів, вокальну музику"

Пішов з життя один із майстрів української академічної музики, композитор, народний артист України, лауреат Шевченківської премії, професор Національної музичної академії України ім. Чайковського Лев Миколайович Колодуб.

"Метр залишив по собі багату творчу спадщину: безліч симфонічних і оперних опусів, балети, мюзикли, концерти для різних інструментів, вокальну музику. Особливе місце у його творчості посідає Тарас Шевченко, на основі вір­шів з "Кобзаря" та під впливом ілюстрацій до нього, Лев Миколайович створив симфонію-думу "Шевченкові образи", оперу "Поет" про життя Кобзаря", - повідомляє Міністерство культури.

Зазначається, що Лев Миколайович успішно поєднував активну композиторську творчість з педагогічною та громадською діяльністю. Очолював правління Музичного фонду України (1984–1995), був президентом Асоціації діячів духової музики України Національної всеукраїнської музичної спілки (1991), головою Київської організації Спілки композиторів України (1995–1999).

Міністерство культури України висловило глибокі співчуття рідним, близьким, колегам та всій мистецькій спільноті.

Лев Миколайович Колодуб народився 1 травня 1930 року у Києві.

Лауреат Шевченківської премії 2010 року за симфонію № 9 "Sensilis moderno" ("Новітні відчуття"), симфонію № 10 "За ескізами юних літ", симфонію № 11 "Нові береги".