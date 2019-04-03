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Помер вокаліст The Prodigy Кіт Флінт, - ОНОВЛЕНО

Поліція не виявила ознак насильницької смерті музиканта, однак причину поки не встановити
У Великій Британії на 50-му році життя помер вокаліст групи The Prodigy Кейт Флінт.
Помер вокаліст The Prodigy Кіт Флінт, - ОНОВЛЕНО The Prodigy Кейт Флінт

Про це повідомив представник поліції в Ессексі, інформує Metro. За попередніми даними, поліція не виявила ознак насильницької смерті музиканта, однак причину поки не встановити.

Кіт Флінт народився в Лондоні в 1969 році. На початку 1990-х роль Флінта у гурті The Prodigy обмежувалася танцями, але невдовзі Флінт також став основним вокалістом. Він виконував основну партію у найуспішніших синглах The Prodigy - "Firestarter" і "Breathe", які побачили світ у 1996 році. 

В Україні гурт виступав шість разів. Вперше у 1998 році, а востаннє гурт приїжджав на фестиваль "Atlas Weekend 2017". У 2019 році гурт мав виступити на фестивалі UPark у Києві. Очікувалося, що музиканти презентують свій новий альбом No Tourists, який вийшов у листопаді 2018 року.

Оновлення

Причиною смерті вокаліста гурту The Prodigy Кіта Флінта стало самогубство. Про це повідомили в Instagram гурту.

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04 03 2019 13:58
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