RSS
ВІДПОЧИНОК НОВИНИ

Померла акторка та телеведуча Руслана Писанка

Поки що не відомо, коли й де відбудеться церемонія прощання
Вночі 19 липня померла українська акторка та телеведуча Руслана Писанка. Їй було 56 років.
Померла акторка та телеведуча Руслана Писанка Фото: Суспільне

Про це повідомили ведучі в ефірі Сніданку з "1+1".

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Руслана Писанка виїхала до Німеччини, де в неї діагностували важку хворобу. Яку саме - не уточнюють.

"Руся практично нікому не казала про свою війну. Стежила за усіма подіями, допомагала, сміялась в трубку, будувала плани на майбутнє. Але сьогодні вночі хвороба забрала нашу Русю", - сказали ведучі.

Журналісти зазначили, що Руслана Писанка не встигла закінчити роботу над фільмом Наталії Ворожбит.

Поки що не відомо, коли й де відбудеться церемонія прощання.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 07 2022 11:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Дослідження ожиріння і корупції, «мови» котів та призначення бороди: за що отримали Шнобелівську премію-2

Дослідження ожиріння і корупції, «мови» котів та призначення бороди: за що отримали Шнобелівську премію-2

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.