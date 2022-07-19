ВІДПОЧИНОК НОВИНИВночі 19 липня померла українська акторка та телеведуча Руслана Писанка. Їй було 56 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Померла акторка та телеведуча Руслана Писанка
Поки що не відомо, коли й де відбудеться церемонія прощання
Фото: Суспільне
Про це повідомили ведучі в ефірі Сніданку з "1+1".
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Руслана Писанка виїхала до Німеччини, де в неї діагностували важку хворобу. Яку саме - не уточнюють.
"Руся практично нікому не казала про свою війну. Стежила за усіма подіями, допомагала, сміялась в трубку, будувала плани на майбутнє. Але сьогодні вночі хвороба забрала нашу Русю", - сказали ведучі.
Журналісти зазначили, що Руслана Писанка не встигла закінчити роботу над фільмом Наталії Ворожбит.
Поки що не відомо, коли й де відбудеться церемонія прощання.
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19 07 2022 11:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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