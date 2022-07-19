Померла акторка та телеведуча Руслана Писанка

Поки що не відомо, коли й де відбудеться церемонія прощання

Вночі 19 липня померла українська акторка та телеведуча Руслана Писанка. Їй було 56 років.

Про це повідомили ведучі в ефірі Сніданку з "1+1".

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Руслана Писанка виїхала до Німеччини, де в неї діагностували важку хворобу. Яку саме - не уточнюють.

"Руся практично нікому не казала про свою війну. Стежила за усіма подіями, допомагала, сміялась в трубку, будувала плани на майбутнє. Але сьогодні вночі хвороба забрала нашу Русю", - сказали ведучі.

Журналісти зазначили, що Руслана Писанка не встигла закінчити роботу над фільмом Наталії Ворожбит.

Поки що не відомо, коли й де відбудеться церемонія прощання.