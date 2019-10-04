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Померла мати Ангели Меркель

Похорон відбудеться в колі сім'ї та друзів у місті Темплін, де сім'я Меркель жила багато років
Мати канцлера Німеччини Ангели Меркель померла у віці 90 років
Померла мати Ангели Меркель Фото: facebook.com

Представник федерального уряду Штеффен Зайберт підтвердив інформацію про смерть Херлінди Каснер, попросивши поставитися з повагою до приватного життя канцлера, повідомляє  Deutsche Welle.

Повідомляється, що похорон відбудеться в колі сім'ї та друзів у місті Темплін, де сім'я Меркель жила багато років.

Канцлер Німеччини нині знаходиться на саміті ЄС щодо Brexit в Брюсселі.

 

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10 04 2019 22:23
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