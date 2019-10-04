CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМати канцлера Німеччини Ангели Меркель померла у віці 90 роківПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Померла мати Ангели Меркель
Похорон відбудеться в колі сім'ї та друзів у місті Темплін, де сім'я Меркель жила багато років
Фото: facebook.com
Представник федерального уряду Штеффен Зайберт підтвердив інформацію про смерть Херлінди Каснер, попросивши поставитися з повагою до приватного життя канцлера, повідомляє Deutsche Welle.
Повідомляється, що похорон відбудеться в колі сім'ї та друзів у місті Темплін, де сім'я Меркель жила багато років.
Канцлер Німеччини нині знаходиться на саміті ЄС щодо Brexit в Брюсселі.
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