RSS
НОВИНИ

Понад 100 мільйонів завантажень: український спортивний додаток обійшов Nike Running Club

Україна - місце крутих підприємців та сміливих ідей. Застосунок BetterMe завантажили понад 100 мільйонів разів. Він увійшов до ТОП-3 спортивних застосунків за кількістю активних користувачів, обійшовши навіть Nike Running Club
Спортивний застосунок BetterMe українських IT-розробників завантажили понад 100 млн разів, він обійшов навіть Nike Running Club.
Понад 100 мільйонів завантажень: український спортивний додаток обійшов Nike Running Club Фото: BetterMe
Про це віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Фейсбуці.
 
"Україна - місце крутих підприємців та сміливих ідей. Застосунок BetterMe завантажили понад 100 мільйонів разів. Він увійшов до ТОП-3 спортивних застосунків за кількістю активних користувачів, обійшовши навіть Nike Running Club", - написав очільник Мінцифри.
 
За словами Федорова, український бренд став популярним у 190 країнах і навчає людей підтримувати ментальне та фізичне здоров’я.
 
Як повідомлялося,  8 серпня Федоров заявив, що на YouTube став доступним перегляд відео з автоматичним перекладом субтитрів українською мовою.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 08 2022 16:36
ТЕГИ: спорт, Nike, BetterMe
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Коли російські ракети вдарили по Україні, захід все ще надавав росії компоненти для них - Reuters

Коли російські ракети вдарили по Україні, захід все ще надавав росії компоненти для них - Reuters

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.