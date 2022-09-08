Понад 100 мільйонів завантажень: український спортивний додаток обійшов Nike Running Club

Україна - місце крутих підприємців та сміливих ідей. Застосунок BetterMe завантажили понад 100 мільйонів разів. Він увійшов до ТОП-3 спортивних застосунків за кількістю активних користувачів, обійшовши навіть Nike Running Club

Спортивний застосунок BetterMe українських IT-розробників завантажили понад 100 млн разів, він обійшов навіть Nike Running Club.

Про це віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Фейсбуці.

"Україна - місце крутих підприємців та сміливих ідей. Застосунок BetterMe завантажили понад 100 мільйонів разів. Він увійшов до ТОП-3 спортивних застосунків за кількістю активних користувачів, обійшовши навіть Nike Running Club", - написав очільник Мінцифри.

За словами Федорова, український бренд став популярним у 190 країнах і навчає людей підтримувати ментальне та фізичне здоров’я.

Як повідомлялося, 8 серпня Федоров заявив, що на YouTube став доступним перегляд відео з автоматичним перекладом субтитрів українською мовою.