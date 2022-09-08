НОВИНИСпортивний застосунок BetterMe українських IT-розробників завантажили понад 100 млн разів, він обійшов навіть Nike Running Club.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Понад 100 мільйонів завантажень: український спортивний додаток обійшов Nike Running Club
Україна - місце крутих підприємців та сміливих ідей. Застосунок BetterMe завантажили понад 100 мільйонів разів. Він увійшов до ТОП-3 спортивних застосунків за кількістю активних користувачів, обійшовши навіть Nike Running Club
Фото: BetterMe
Про це віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Фейсбуці.
"Україна - місце крутих підприємців та сміливих ідей. Застосунок BetterMe завантажили понад 100 мільйонів разів. Він увійшов до ТОП-3 спортивних застосунків за кількістю активних користувачів, обійшовши навіть Nike Running Club", - написав очільник Мінцифри.
За словами Федорова, український бренд став популярним у 190 країнах і навчає людей підтримувати ментальне та фізичне здоров’я.
Як повідомлялося, 8 серпня Федоров заявив, що на YouTube став доступним перегляд відео з автоматичним перекладом субтитрів українською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 08 2022 16:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО James Webb показав галактику Колесо Воза за хмарою космічного пилу
- ФОТО Оновлення у Instagram, тепер функції Reels та Music стали доступні в Україні
- ФОТО Застосунок "Повітряна тривога" попереджатиме також про хімічну та радіаційну небезпеку - Мінцифри
- Коли російські ракети вдарили по Україні, захід все ще надавав росії компоненти для них - Reuters
- У Фінляндії встановили першу в світі "піщану батарею"