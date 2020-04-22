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Понад 2 мільйонів українців втратили роботу через карантин - прем'єр-міністр

наразі уряд працює над декількома програмами щодо створення нових робочих місць та виходу з кризи
У Кабінеті міністрів України оцінюють розмір безробіття через запровадження карантину у 2 мільйони осіб, при тому, що офіційно зареєструвалися безробітними близько 400 тисяч.
Понад 2 мільйонів українців втратили роботу через карантин - прем Денис Шмигаль / Фото: РБК-Україна

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю "РБК-Україна", зазначає "Громадське".

"На сьогодні в нас офіційно зареєстровано понад 400 тисяч безробітних. Однак розрахунково ми виводимо більше ніж 2 мільйони людей, які або втратили роботу, або знаходяться у тимчасових вимушених відпустках, або це так зване приховане безробіття", - повідомив Шмигаль.

Він заявив, що наразі уряд працює над декількома програмами щодо створення нових робочих місць та виходу з кризи.

Шмигаль зазначає, що коронавірус вже назавжди змінив життя людей у світі, а наслідки COVID-19 людство буже відчувати щонайменше декілька наступних років.

"Світ змінився. І сумнівів ні в кого нема, що ми будемо жити в нових умовах. Ми всі маємо дотримуватись масочного режиму, дотримуватись певних правил дезінфекції, ми всі маємо дотримуватись соціальної дистанції, певних правил поведінки транспорті, в громадських місцях, в магазинах, і так далі", - додав прем'єр-міністр.

Станом на 17 квітня в Україні офіційно зареєструвалося безробітними 411 тисяч людей, з яких понад 100 тисяч втратили роботу у період карантину. За розрахунками Торгово-промислової палати, кількість безробітних в Україні через карантин зросла до 1,3 мільйона людей.

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22 04 2020 10:20
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