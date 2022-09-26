Понад 44 тисячі українців захворіли COVID-19 за минулий тиждень

Було госпіталізовано 6667 хворих

За минулий тиждень в Україні зафіксовано понад 44 тис. випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

Про це Укрінформу повідомили у Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.

За його даними, у період з 19 по 25 вересня в Україні зафіксовано 44 137 випадків захворювання на COVID-19, за позаминулий тиждень - 36 683 випадки.

У ЦГЗ поінформували, що впродовж минулого тижня COVID-19 виявлено, зокрема, у 5882 дітей та у 1030 медичних працівників, а також у 12 572 вакцинованих осіб (за позаминулий тиждень - 10 317).

Повідомляється, що було госпіталізовано 6667 хворих (за позаминулий тиждень 6273).

За даними ЦГЗ, станом на 25 вересня у медзакладах хворими з підтвердженою COVID-19 та підозрою на неї зайнято 17,3% ліжок, які призначені для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Водночас упродовж тижня виписано з медзакладів 5776 осіб (позаминулого - 4797 осіб).

Одужали від коронавірусної хвороби за минулий тиждень 23 591 особа (за позаминулий - 17 430 осіб).

Крім того, за даними ЦГЗ, минулого тижня через ускладнення внаслідок COVID-19 померла 161 особа (за позаминулий тиждень - 90).

Повідомляється, що з 19 по 25 вересня проведено 162 204 дослідження на виявлення коронавірусу (38 022 ПЛР-тести, 124 182 експрес-тести Ag до SARS-CoV-2).

Загалом від початку пандемії в Україні, за даними ЦГЗ, на коронавірусну хворобу захворіло 5 177 217 осіб, серед них 375 103 дітей, 146 263 медичні працівники. Також COVID-19 був зафіксований у 455 662 вакцинованих.

Одужали 4 988 317 осіб, померло 109 206 українців, серед яких 84 дитини і 1250 медичних працівників.