Понад половина українців не хоче легалізації азартних ігор - дослідження

73% опитаних не вважають себе азартними людьми. 84% не грали в азартні ігри в останні 5 років, в той час як 3% грали часто, 9% - кілька разів, 3% - один раз

"Лише 11% опитаних вважають, що гральний бізнес потрібно легалізувати в Україні без будь-яких обмежень, 27% - підтримують легалізацію, але за умови створення спеціальних зон для грального бізнесу, в той же час майже 60% не підтримують легалізацію за жодних умов", - йдеться в дослідженні.

Більшість українців виступає проти легалізації азартних ігор, незважаючи на намір влади схвалити їх легалізацію. Цю ідею не підтримує майже 60% українців, повідомляє "Знай" з посиланням на соціологічну групу "Рейтинг".

"Лише 11% опитаних вважають, що гральний бізнес потрібно легалізувати в Україні без будь-яких обмежень, 27% - підтримують легалізацію, але за умови створення спеціальних зон для грального бізнесу, в той же час майже 60% не підтримують легалізацію за жодних умов", - йдеться в дослідженні.

73% опитаних не вважають себе азартними людьми. 84% не грали в азартні ігри в останні 5 років, в той час як 3% грали часто, 9% - кілька разів, 3% - один раз. Найбільш азартними виявилися чоловіки, молодь і люди з більш високими доходами.

Фото: Знай

Фото: Знай

Раніше депутат партії "Слуга народу" Тарас Тарасенко закликав створити спеціалізований державний орган для контролю за азартним бізнесом.