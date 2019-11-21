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Понад половина українців не хоче легалізації азартних ігор - дослідження

73% опитаних не вважають себе азартними людьми. 84% не грали в азартні ігри в останні 5 років, в той час як 3% грали часто, 9% - кілька разів, 3% - один раз
"Лише 11% опитаних вважають, що гральний бізнес потрібно легалізувати в Україні без будь-яких обмежень, 27% - підтримують легалізацію, але за умови створення спеціальних зон для грального бізнесу, в той же час майже 60% не підтримують легалізацію за жодних умов", - йдеться в дослідженні.
Понад половина українців не хоче легалізації азартних ігор - дослідження Фото: ria.ru

Більшість українців виступає проти легалізації азартних ігор, незважаючи на намір влади схвалити їх легалізацію. Цю ідею не підтримує майже 60% українців, повідомляє "Знай" з посиланням на соціологічну групу "Рейтинг".

"Лише 11% опитаних вважають, що гральний бізнес потрібно легалізувати в Україні без будь-яких обмежень, 27% - підтримують легалізацію, але за умови створення спеціальних зон для грального бізнесу, в той же час майже 60% не підтримують легалізацію за жодних умов", - йдеться в дослідженні. 

73% опитаних не вважають себе азартними людьми. 84% не грали в азартні ігри в останні 5 років, в той час як 3% грали часто, 9% - кілька разів, 3% - один раз. Найбільш азартними виявилися чоловіки, молодь і люди з більш високими доходами. 

Фото: Знай

Фото: Знай

 

Раніше депутат партії "Слуга народу" Тарас Тарасенко закликав створити спеціалізований державний орган для контролю за азартним бізнесом.

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21 11 2019 10:58
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