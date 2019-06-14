Попередники Зеленського теж порушували Конституцію. З цього треба робити висновки, - Яценюк

"У чинного президента – неймовірний шанс. І в нього просто неймовірні складнощі. Думаю, він ще зараз не усвідомлює обсяг цих складнощів"

Екс-прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк в інтерв’ю Дмитру Гордону розповів про ставлення до президента Зеленського.

Відповідаючи на запитання Дмитра Гордона про ставлення до Володимира Зеленського, Арсеній Яценюк відповів: "Перше – він президент України. Друге – неочікувано. Третє – прогнозовано, бо відповідає глобальному тренду - антисистемність, антиістеблішмент".

Зараз для Зеленського, зазначив лідер НФ, вкрай важливо мати біля себе сильну команду: "У нього фактично немає часу, щоби входити в курс справ. З нього будуть питати дуже-дуже швидко. Можливо, в нього буде довший honeymoon (медовий місяць). Можливо, коротший".

"Що би я побажав йому? Я би йому побажав успіху. Тому що він – президент. Його успіх – це успіх країни. Мені здається, що він людина, яка хоче успіху. І це об'єктивно - він у минулому дуже успішний, дуже популярний актор. Це дуже хороша риса в цій ситуації. Тільки тепер нею треба правильно скористатися", - сказав він.

"Оплески можуть бути різні. Тому що можна отримати короткотермінові оплески. Та потім дорого це коштує. Тому що завтра з тебе спитають. Тому ця якість, що він хоче бути успішним, - це хороша річ. Але для цього йому потрібна команда, і ця команда йому повинна покласти ще позавчора план дій", - пояснив Арсеній Яценюк.

Він назвав неконституційним указ президента Зеленського про розпуск парламенту: "Хто йому готував цей указ? Там білими нитками все шито. Будемо бачити, яке буде рішення Конституційного Суду. Я вам просто кажу як людина, фахова в цих питаннях".

Президент Ющенко, нагадав Арсеній Яценюк, підписував два укази про розпуск парламенту, президент Порошенко також підписував указ про розпуск ВР: "Тільки там же була вся юридична основа".

"Це не питання - вибори на два місяці раніше, чи пізніше. Якщо починати з порушення Конституції, це має дуже-дуже погані наслідки. Попередники чинного президента теж порушували Конституцію. З цього треба робити висновки", - підкреслив Арсеній Яценюк.