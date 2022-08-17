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Попит на військові облігації впав до мінімуму з початку вторгнення - Мінфін

Від розміщення шестимісячних облігацій під 12% річних надійшло 33,39 млн грн
Попит на військові облігації впав до мінімуму з початку вторгнення - Мінфін

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 16 серпня, залучило до держбюджету лише 71,54 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Таким чином, надходження від розміщення військових облігацій впали до мінімуму з початку повномасштабного російського вторгнення.

Зокрема, від розміщення шестимісячних облігацій під 12% річних надійшло 33,39 млн грн.

Ще 6,15 млн грн вдалося залучити від продажу річних ОВДП під 14% річних, а також 32 млн грн – від розміщення облігацій з терміном обігу 406 днів під 16%. 

Як раніше повідомляв iPress, Національний банк провів емісію додаткових 15 млрд грн шляхом викупу державних облігацій, таким чином з 24 лютого регулятор "надрукував" 240 млрд грн.

 
 
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17 08 2022 08:26
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