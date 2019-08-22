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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко і Вакарчук записалися в комітет Ради з питань зовнішньої політики

Головою комітету, як очікують, стане представник "Слуги народу" Яременко
Колишній президент України Петро Порошенко і лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук виявили бажання працювати у Верховній Раді нового скликання в комітеті з питань зовнішньої політики і міжпарламентської співпраці.
Порошенко і Вакарчук записалися в комітет Ради з питань зовнішньої політики Фото: dpchas.com.ua

Кандидатури Порошенко та Вакарчука в комітет подали фракції "Європейська солідарність" і "Голос" у середу ввечері, повідомляє LB.ua.

Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентської співпраці може очолити представник партії "Слуга народу" Богдан Яременко. Передбачають, що в його складі буде 10 депутатів, 6 з яких - від "Слуги народу". Згідно з попереднім розкладом щодо комітетів, які оприлюднила 20 серпня представниця "ЄС" Іванна Климупш-Цинцадзе, "Євросолідарності" в комітеті закордонних справ виділяють одне місце, тоді як "Голосу" - жодного.

Нагадаємо, що партія Святослава Вакарчука "Голос" відмовилася від посади віце-спікера. Інформацію підтвердив заступник глави партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

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