Порошенко і Вакарчук записалися в комітет Ради з питань зовнішньої політики
Кандидатури Порошенко та Вакарчука в комітет подали фракції "Європейська солідарність" і "Голос" у середу ввечері, повідомляє LB.ua.
Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентської співпраці може очолити представник партії "Слуга народу" Богдан Яременко. Передбачають, що в його складі буде 10 депутатів, 6 з яких - від "Слуги народу". Згідно з попереднім розкладом щодо комітетів, які оприлюднила 20 серпня представниця "ЄС" Іванна Климупш-Цинцадзе, "Євросолідарності" в комітеті закордонних справ виділяють одне місце, тоді як "Голосу" - жодного.
Нагадаємо, що партія Святослава Вакарчука "Голос" відмовилася від посади віце-спікера. Інформацію підтвердив заступник глави партії "Голос" Ярослав Юрчишин.
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