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Порошенко очолив нову партію

Таке рішення прийняли на з’їзді партії 31 травня
Колишнього президента Петра Порошенка обрали головою нової партії "Європейська солідарність".
Порошенко очолив нову партію Фото:БПП

Під час виступу голова громадської організації "Солідарна Молодь" Дінара Габібуллаєва запропонувала обрати главою партії Порошенка і поставила цю пропозицію на голосування, інформує "Українська правда".

Відповідне рішення прийняли одностайно.

На з’їзді також був присутній спікер ВР Андрій Парубій, заступниця глави ВР Ірина Геращенко.

Геращенко під час свого виступу назвала президента РФ Володимира Путіна маніяком і сказала, що приєднується до партії "ЄС".


Фото: УП


Фото: УП

Геращенко відреагувала на опубліковану стенограму зустрічі голів фракцій з президентом Володимиром Зеленським. За її словами, в АП переплутали курс до ЄС і НАТО з курсом до Сенату.

На з'їзді оновленої партії Порошенка прийшло небагато депутатів Ради, але багато активістів, волонтерів, письменників.

Нагадаємо, партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" змінила найменування на "Європейська Солідарність".

 
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31 05 2019 14:26
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