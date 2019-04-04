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Порошенко приїхав на "Олімпійський"

Навколо стадіону виставили нацгвардійців
Президент Петро Порошенко прибув зі своїм кортежем на стадіон "Олімпійський".
Порошенко приїхав на "Олімпійський" Фото: Громадське

У зв'язку з прибуттям президента по периметру стадіону виставили службовців Нацгвардії, повідомляє кореспондент Громадського.

У себе у Facebook Петро Порошенко розпочав стрім, на якому помітно, що президент зустрічається з учасниками ігор "Нескорені".

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04 04 2019 19:11
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