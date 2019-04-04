ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Петро Порошенко прибув зі своїм кортежем на стадіон "Олімпійський".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко приїхав на "Олімпійський"
Навколо стадіону виставили нацгвардійців
Фото: Громадське
У зв'язку з прибуттям президента по периметру стадіону виставили службовців Нацгвардії, повідомляє кореспондент Громадського.
У себе у Facebook Петро Порошенко розпочав стрім, на якому помітно, що президент зустрічається з учасниками ігор "Нескорені".
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