ПОЛІТИКА НОВИНИКандидат в президенти України діючий глава держави Петро Порошенко, замість участі в дебатах на "Суспільному", виступив на телеканалі "Україна".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко замість дебатів на "Суспільному" пішов на канал "Україна"
Під час ефіру говорив про своє бачення стратегії розвитку держави
Фото: reuters.com
Порошенко оприлюднив відео свого виступу на сторінці у Facebook, повідомляє "Громадське".
Він також написав, що під час ефіру говорив про своє бачення стратегії розвитку держави.
Раніше повідомлялось, що кандидати в президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський не прийшли на програму "Зворотній відлік" на "Суспільному". Водночас, третя кандидатка Юлія Тимошенко прийшла але майже відразу покинула студію.
Нагадаємо, що в середу 27 березня кандидати в президенти Юрій Бойко та Олег Ляшко не прийшли на дебати на Суспільному мовленні.
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29 03 2019 22:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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