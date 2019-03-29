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Порошенко замість дебатів на "Суспільному" пішов на канал "Україна"

Під час ефіру говорив про своє бачення стратегії розвитку держави
Кандидат в президенти України діючий глава держави Петро Порошенко, замість участі в дебатах на "Суспільному", виступив на телеканалі "Україна".
Порошенко замість дебатів на "Суспільному" пішов на канал "Україна" Фото: reuters.com

Порошенко оприлюднив відео свого виступу на сторінці у Facebook, повідомляє "Громадське".

Він також написав, що під час ефіру говорив про своє бачення стратегії розвитку держави.

Раніше повідомлялось, що кандидати в президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський не прийшли на програму "Зворотній відлік" на "Суспільному". Водночас, третя кандидатка Юлія Тимошенко прийшла але майже відразу покинула студію.

Нагадаємо, що в середу 27 березня кандидати в президенти Юрій Бойко та Олег Ляшко не прийшли на дебати на Суспільному мовленні.

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29 03 2019 22:19
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