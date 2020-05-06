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Португалець Роналду першим із футболістів став доларовим мільярдером

Минулого року Роналду заробив 105 млн доларів (до сплати податків і зборів)
При цьому, португалець - лише третій спортсмен в історії, який заробив 1 млрд доларів за кар'єру - після гольфіста Тайгера Вудса та боксера Флойда Мейвейзера.
Португалець Роналду першим із футболістів став доларовим мільярдером Фото: reuters.com

П'ятиразовий володар "Золотого м'яча", 35-річний португалець Кріштіану Роналду став першим в історії футболістом, чиї доходи перевищили 1 млрд доларів.

Про це пише Forbes, зазначає "Економічна правда".

Зазначається, що минулого року Роналду заробив 105 млн доларів (до сплати податків і зборів).

При цьому, португалець - лише третій спортсмен в історії, який заробив 1 млрд доларів за кар'єру - після гольфіста Тайгера Вудса та боксера Флойда Мейвейзера.

Зазначається, що за 17 років профі-кар'єри у футболі Роналду заробив 650 млн доларів у якості зарплат та премій у різних клубах. Решту коштів він отримав від різноманітних рекламних спонсорських контрактів.

Зокрема, Nike за контрактом виплачує Ронаду понад 20 млн доларів щорічно і підписав з ним довічну угоду про співпрацю у 2016 році.

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05 06 2020 14:55
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