Чемпіонський перстень Браянта продали на аукціоні за величезну суму
Пам'ятну нагороду Кобі Браянта сезону-1999/2000, яка перебувала у володіннях приватного колекціонера, продали з аукціону за 206 080 доларів. Про це повідомляє "Укрінформ", посилаючись на "XSPORT".
Фото: nytimes.com
Раніше також за величезну суму з аукціону продали і особисті речі легендарного баскетболіста НБА.
Кобі Браянт загинув 26 січня 2020 року під час аварії вертольота в Каліфорнії. Він - п'ятиразовий чемпіон НБА і дворазовий MVP фіналів. Захисник 18 разів обирався на Матч всіх зірок НБА і 11 разів потрапляв в першу символічну п'ятірку за підсумками сезону.
Браянт відіграв за "Лейкерс" 20 сезонів. Дворазовий олімпійський чемпіон провів в регулярних чемпіонатах 1346 матчів і набирав в середньому за гру по 25,0 очка.
2020 року посмертно легендарного гравця НБА Кобі Браянта офіційно включили до Залу слави баскетболу імені Джеймса Нейсміта.
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