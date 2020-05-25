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Чемпіонський перстень Браянта продали на аукціоні за величезну суму

Раніше також за величезну суму з аукціону продали і особисті речі легендарного баскетболіста НБА
Один із чемпіонських перстнів легенди клубу НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" Кобі Браянта продали на аукціоні за величезну суму.
Чемпіонський перстень Браянта продали на аукціоні за величезну суму Фото: з вільних джерел

Пам'ятну нагороду Кобі Браянта сезону-1999/2000, яка перебувала у володіннях приватного колекціонера, продали з аукціону за 206 080 доларів. Про це повідомляє "Укрінформ", посилаючись на "XSPORT".

Фото:  nytimes.com

Раніше також за величезну суму з аукціону продали і особисті речі легендарного баскетболіста НБА.

Кобі Браянт загинув 26 січня 2020 року під час аварії вертольота в Каліфорнії. Він - п'ятиразовий чемпіон НБА і дворазовий MVP фіналів. Захисник 18 разів обирався на Матч всіх зірок НБА і 11 разів потрапляв в першу символічну п'ятірку за підсумками сезону.

Браянт відіграв за "Лейкерс" 20 сезонів. Дворазовий олімпійський чемпіон провів в регулярних чемпіонатах 1346 матчів і набирав в середньому за гру по 25,0 очка.

2020 року посмертно легендарного гравця НБА Кобі Браянта офіційно включили до Залу слави баскетболу імені Джеймса Нейсміта.

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25 05 2020 10:22
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