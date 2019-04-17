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Пожежа в Нотр-Дамі: як виглядає зсередини обгорілий собор, - ФОТО

Повністю згоріли дерев'яний шпиль заввишки 93 метри і дерев'яний дах над залом
Експерти почали оцінювати масштаб збитків у Соборі Паризької Богоматері після сильної пожежі, яка сталася в понеділок.
Пожежа в Нотр-Дамі: як виглядає зсередини обгорілий собор, - ФОТО

Кам'яна частина собору вціліла, також вдалося врятувати найцінніші реліквії. На фотографіях можна побачити, що вівтар у нефі і хрест на ньому залишилися цілими, повідомляє "Європейська правда".

Вціліли також статуї, що прикрашали шпиль - їх відвезли на реставрацію за кілька днів до пожежі.

Однак повністю згоріли дерев'яний шпиль заввишки 93 метри і дерев'яний дах над залом, де проходили богослужіння.


Фото:AFP


Фото:AFP


Фото:AFP

Також можна побачити чорні обвуглені перекриття даху, що лежать на підлозі всередині Нотр-Дама. Згорілим балках було кілька сотень років.


Фото:AFP


Фото:AFP

Експерти і архітектори тепер повинні визначити, наскільки постраждали конструкції, що залишилися. Для вивчення наслідків використовуватимуть у тому числі дрони.

 

Нагадаємо, французьким пожежникам вдалося взяти під контроль пожежу у Соборі Паризької Богоматері в Парижі, яка розпочалася у понеділок пізно ввечері.

Пожежникам вдалося зберегти 850-річну головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, але шпиль і дах повністю згоріли і обвалилися. З палаючого Собору Паризької Богоматері врятували частину святинь, в тому числі терновий вінець Ісуса Христа.

Також, президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відновити пошкоджений у пожежі середньовічний Собор Паризької Богоматері.

Родина французьких мільярдерів Піно виділила 100 млн євро на відновлення постраждалої внаслідок пожежі будівлі собору Нотр-Дам де Парі.

 

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17 04 2019 09:19
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