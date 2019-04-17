Пожежники врятували Нотр-Дам за півгодини до можливого руйнування

Вчора ввечері з'ясувалося, що сигнал тривоги о 18:20 в понеділок був відхилений як помилковий після того, як не було виявлено жодних ознак пожежі

Пожежники врятували Нотр-Дам за півгодини до можливого руйнуванняСобор Паризької Богоматері був за 30 хвилин від руйнування, але завдяки діям 20 пожежників вдалося завадити вогню зруйнувати дзвіниці собору.

Молодший міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс сказав, що група пожежників встигла загасити вогонь, який міг почати ланцюг подій, що призвели б до руйнування будівлі, повідомляє "Європейська правда".

Вогонь поширювався по дерев'яних перекриттях у бік двох веж з дзвонами. Пожежники боялися, що якщо дзвіниці, які також мають дерев'яний каркас, впадуть, то вони повністю зруйнують вежі, що призвело б до руйнування собору. Найважчий з десяти дзвонів важить 13 тонн.

Вчора ввечері з'ясувалося, що сигнал тривоги о 18:20 в понеділок був відхилений як помилковий після того, як не було виявлено жодних ознак пожежі. Повідомлялося, що через збій в роботі комп'ютера пожежники вирушили не в ту частину будівлі.

Лише коли через 33 хвилини прозвучала друга тривога, до собору були викликані аварійні служби. Полум'я змогли взяти під контроль о 3:30 ранку.

Нагадаємо, французьким пожежникам вдалося взяти під контроль пожежу у Соборі Паризької Богоматері в Парижі, яка розпочалася у понеділок пізно ввечері.

Пожежникам вдалося зберегти 850-річну головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, але шпиль і дах повністю згоріли і обвалилися. З палаючого Собору Паризької Богоматері врятували частину святинь, в тому числі терновий вінець Ісуса Христа. Також, президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відновити пошкоджений у пожежі середньовічний Собор Паризької Богоматері.

Родина французьких мільярдерів Піно виділила 100 млн євро на відновлення постраждалої внаслідок пожежі будівлі собору Нотр-Дам де Парі.