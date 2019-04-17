Пожежники врятували Нотр-Дам за півгодини до можливого руйнування
Молодший міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс сказав, що група пожежників встигла загасити вогонь, який міг почати ланцюг подій, що призвели б до руйнування будівлі, повідомляє "Європейська правда".
Вогонь поширювався по дерев'яних перекриттях у бік двох веж з дзвонами. Пожежники боялися, що якщо дзвіниці, які також мають дерев'яний каркас, впадуть, то вони повністю зруйнують вежі, що призвело б до руйнування собору. Найважчий з десяти дзвонів важить 13 тонн.
Вчора ввечері з'ясувалося, що сигнал тривоги о 18:20 в понеділок був відхилений як помилковий після того, як не було виявлено жодних ознак пожежі. Повідомлялося, що через збій в роботі комп'ютера пожежники вирушили не в ту частину будівлі.
Лише коли через 33 хвилини прозвучала друга тривога, до собору були викликані аварійні служби. Полум'я змогли взяти під контроль о 3:30 ранку.
Нагадаємо, французьким пожежникам вдалося взяти під контроль пожежу у Соборі Паризької Богоматері в Парижі, яка розпочалася у понеділок пізно ввечері.
Пожежникам вдалося зберегти 850-річну головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, але шпиль і дах повністю згоріли і обвалилися. З палаючого Собору Паризької Богоматері врятували частину святинь, в тому числі терновий вінець Ісуса Христа.
Також, президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відновити пошкоджений у пожежі середньовічний Собор Паризької Богоматері.
Родина французьких мільярдерів Піно виділила 100 млн євро на відновлення постраждалої внаслідок пожежі будівлі собору Нотр-Дам де Парі.
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